Hrozivé video z Handlovej rieši mestská polícia i sociálka: Prehovorila mama detí, ktoré behali po parapete na 7. poschodí!

Behá z toho mráz po chrbte. Zábery, na ktorých dvojičky Jessica a Mia (6) prebehli po vonkajšej parapetnej doske okna na 7. poschodí paneláku v Handlovej, šokovali celé Slovensko.

Podľa obyvateľov protiľahlej bytovky to neurobili prvýkrát. Susedia poslali video do médií, na jeho základe prišli mestskí policajti a nešťastných rodičov si predvolal sociálny odbor v Handlovej, aby záležitosť vysvetlili. Mama dvojčiat je z toho, čo sa stalo, nešťastná. Pýta sa však, prečo niekto zo susedov verejne vyvesili video a neprišiel ich najskôr upozorniť.

Ľudia v paneláku nemajú na rodinu zlého slova. Otec dievčat pracuje v zahraničí, chodieva do práce na viac dní a mama sa o deti stará. „Nejde o asociálnu rodinu, žijú slušným, usporiadaným životom, majú štyri deti. Dvojičky sú veľmi milé a živé, netušili sme, že by boli schopné vyviesť takúto hlúposť,“ povedal sused. Obyvatelia protiľahlého obytného domu však majú iný názor. „Konečne sa to začalo riešiť, neurobili to prvýkrát. Niekto sa už nahneval a zverejnil video na sociálnej sieti, lebo netušíme, kde majú rodičov, ale ten pohľad bol strašný,“ vyjadril sa jeden z nich.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dvojičky mali podľa našich informácií vystihnúť čas chvíľkovej nepozornosti staršej sestry (15), keď si mama Veronika odbehla do obchodu. „Nie som schopná ani vyjsť na ulicu, som z toho v šoku,“ povedala Novému Času Veronika. „Netušila som, že to robia, neviem si predstaviť, čo sa mohlo stať. Desí ma aj to, že niekto zo susedov namiesto toho, aby okamžite kontaktoval nás rodičov, nakrúca video a verejne ho vyvesí. Na čo ten človek čakal? Keď dieťa spadne?“ pýta sa nešťastná žena, ktorá ťažko spracováva nielen konanie malých dcér, ale aj postup dospelých ľudí zo susedstva.

K situácii sa však ďalej odmieta vyjadriť aj kvôli verejnému odsúdeniu, ktorého sa desí a ktorému už podľa jej slov ako rodina čelia. Zverejnenie videa s dievčatkami bez ich súhlasu riešia s právnikmi. Takýto postup okolia označila za nesprávny na sociálnej sieti aj mestská polícia z Handlovej.

„S matkou maloletej bol spísaný úradný záznam a vec bude ďalej riešená sociálnym oddelením mesta Handlová. V tomto prípade autor videa konal nesprávne, pretože skutok v danej chvíli nenahlásil na políciu a video uverejnil na sociálnu sieť.“ Muži zákona zároveň vyzvali obyvateľov, aby v prípade takéhoto ohrozenia zdravia a života bezodkladne kontaktovali mestskú alebo štátnu políciu. Podľa informácií z rodiny už mama z preventívnych dôvodov vymontovala kľučky na oknách, aby sa situácia nezopakovala.