Za Sašou († 24) plače Ukrajina aj Trenčín! Ušla z Ukrajiny na Slovensko, domov prišla len na otočku: Zavraždili ju ruskí vojaci?

Maminu si bude pamätať už len z fotiek... Mladučká Saša s dvojročnou dcérkou Diankou ušla koncom februára pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko. Ubytovanie si Saša našla v Trenčíne, kde takmer okamžite získala aj prácu.

Chodila na tri zmeny a na dcérku dávali pozor jej spolubývajúce. Podľa ich slov Saša volala pred desiatimi dňami mame, že by chcela dcérku priviesť na Ukrajinu. Mama jej povedala, nech teda príde, že situácia sa u nich už upokojila. Bolo to však len zdanie... Saša síce v poriadku dorazila domov, no krátko po návrate ju mali podľa matky brutálne znásilniť a zastreliť ruskí vojaci.

V trenčianskom penzióne majú na stole fotku Saše († 24), vedľa ktorej horí sviečka. Krásna mladá žena prišla do našej krajiny, aby zachránila seba i dieťa pred hrôzami vojny. Žiaľ, zakrátko prišla o život a malá dcérka zostala bez mamy.

Zamestnanec penziónu Libor len ťažko cez slzy vysvetľuje, čo sa stalo. „Saša sa k nám prišla ubytovať ešte koncom februára aj s inými Ukrajinkami. Bola stále usmiata a veľmi milá. Keďže chcela uživiť svoju dcérku, takmer okamžite nastúpila do práce,“ vysvetľuje. Mladá Ukrajinka sa zamestnala na tri zmeny v tamojšej fabrike. Dcérke Dianke sa za ten čas, čo bola v práci, venovali spolubývajúce. „Saša bola milé dievča. Vždy sme sa striedali podľa služieb. Veľmi sa chcela vrátiť na Ukrajinu. Ona bola z Lozovaja z Charkovskej oblasti. Mama jej volala, že na Ukrajine je relatívny pokoj a že ak chce, aby malú priviezla. Nikto však nečakal, že sa už nikdy ne­vráti,“ plače spolubývajúca Ola (54).

Zostali po nej len veci

Pred desiatimi dňami sa Saša vybrala so svojou Diankou naspäť na Ukrajinu. Podľa slov zamestnanca penziónu cestovala tri dni, minula na to celú výplatu, až sa nakoniec dostala domov. „Bola úplne šťastná, že konečne prišla do rodnej zeme za svojou milovanou mamičkou. Zvítala sa s ňou, nechala dcérku s babičkou a išla len do neďalekého obchodu. Narazila však na skupinu ruských vojakov. Čo sa dialo, je len ťažko opísateľné,“ tvrdí Libor.

Ten nám vzápätí opísal hroznú tragédiu tak, ako mu ju rozpovedala Sašina mama s obrovským nárekom. „Jej mama hovorila, že ju zversky znásilnili a následne zastrelili,“ cez slzy hovorí Libor, ktorému pri tom zviera srdce. „Zostali po nej len veci v izbe. Malá tu má tiež niečo. Je to hrozné, čo sa deje... Boli tu aj jej zamestnávatelia, pošlú jej veci mame na Ukrajinu. Sašina mama je úplne zrútená, tak veľmi plakala,“ dodáva Libor. Aj jej spolubývajúce veľmi ťažko nesú, čo sa stalo. „Je to pre nás hrozné. Vojna nám ničí životy. Saša si toto nezaslúžila. Jej Dianka nebude už nikdy poznať svoju mamičku a celý život bude rozprávať len o tom, ako jej vojna zobrala to najvzácnejšie, čo mala,“ uzatvára s obrovským žiaľom Ukrajinka Ola (54), ktorá sa po tejto tragédii veľmi bojí návratu domov.