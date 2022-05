Problémy autobusov v Bratislavskom kraji dvíhali tlak cestujúcim: Takto budú vyzerať kompenzácie!

Konečne prišli na rad! Asi všetci obyvatelia Bratislavského kraja majú ešte v živej pamäti problémy s autobusovou dopravou, ktoré prišli vlani v novembri s nástupom nového autodopravcu Arriva.

Župa výpadky spojov, ktoré viedli k dlhým a frustrujúcim čakaniam na zastávkach, cestujúcim kompenzovala bezplatným cestovaním v januári a februári 2022. Teraz však prichádzajú kompenzácie pre cestujúcich so zakúpenými električenkami - predplatnými cestovnými lístkami (PCL). V období od 31. mája 2022 do konca roka 2022 im budú automaticky vygenerované bezplatné bonusové predplatné cestovné lístky. Nárok na kompenzáciu v podobe bonusovej električenky majú pravidelní cestujúci, ktorí mali platnú električenku s aspoň jednou regionálnou zónou v termíne od 15. novembra 2021 do 28. februára 2022.

Cestujúci, ktorí mali zakúpenú električenku v termíne od 15. 11. 2021 do 31. 1. 2022 s platnosťou:

30 dní - získajú bonus 30 dní

90 dní - získajú bonus 30 dní

365 dní - získajú bonus 2 x 30 dní

Cestujúci, ktorí mali zakúpenú električenku v termíne od 1. 2. do 28. 2. 2022 s platnosťou:

30 dní - získajú bonus 30 dní (neplatí pre ten istý, ktorý bol platný v termíne od 15.11. – 31.01.2022)

90 dní - získajú bonus 30 dní

365 dní - získajú bonus 30 dní

Ak si cestujúci kupuje električenku:

1. na bezkontaktnú čipovú kartu (dopravnú kartu) - bonusová električenka sa mu automaticky vygeneruje po nákupe novej električenky, vykonanom v termíne od 31. 05. 2022 do konca roka 2022.

- Zónová platnosť na bonusovej električenke bude rovnaká, ako na posledne zakúpenej.

- Držiteľom ročnej električenky, ktorej platnosť končí až po uvedenom termíne kompenzácií, sa bonus vygeneruje automaticky, nie až pri kúpe ďalšej električenky.

2. prostredníctvom aplikácie IDS BK

- Dôjde k predĺženiu aktuálnej električenky automaticky bez potreby zakúpenia novej

- Ak užívateľ v čase spustenia akcie nebude disponovať platnou električenkou, v deň spustenia akcie mu bude vygenerovaná električenka, na ktorú má nárok v zmysle kompenzácie.