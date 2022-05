Zaľúbenci v Žiline sa tešia, absurdný zákaz zrušili: Konečne sa môžeme brať pod holým nebom

Mladomanželia mali až do 12. mája zakázané svadby pod holým nebom v blízkosti známej Villy Nečas v Žiline, kde sa ako na jedinom mieste okrem Budatínskeho zámku mohli sobášiť za účasti poslancov.

Všetko je však minulosť a zákaz bol zrušený! Stačil tlak verejnosti s podporou Nového Času a zaľúbené páry si môžu povedať svoje áno v obkolesení voňavých rozkvitnutých stromov.

Neuveriteľné sa stalo skutočnosťou. Svadby pod holým nebom stopli mestskí úradníci tak nečakane, že to prekvapilo aj samotných poslancov mesta. „Nebolo to šťastné riešenie, že mesto Žilina prijalo v októbri internú smernicu obmedzujúcu sobáše, riadne ju pritom nedokomunikovalo ani s verejnosťou ani sobášiacimi poslancami. Ide o významný deň, ktorý si snúbenci pamätajú po celý zvyšok života, prečo im hádzať polená pod nohy?“ Pýta sa poslanec mesta Denis Cáder.

Hlavu v smútku mali aj zamestnanci Villy, ktorá ako jediná v meste organizovala sobáše v prírode pod rozkvitnutými stromami. „Villa Nečas bola vyradená z priestorov na sobášenie v Žiline bez toho, aby sme na to boli vopred upozornení, že sa niečo také chystá. Keby nám minulý rok bolo povedané, že budúci rok niečo také možné nebude, upozorním všetkých mladomanželov a vopred by vedeli, že sobáše u nás možné nebudú. Avšak nič také, ako záväzné stanovisko, sme nedostali, množstvo mladomanželov s priestorom altánku rátalo, zariadili si všetko potrebné a dostali záporné stanovisko,“ uviedla event manažérka Villy Nečas Jana Mičová.

Absurdné argumenty

Dôvody, ktoré sa dozvedela boli absurdné – napríklad, že na trávniku sú listy. Zrušenie svadieb považoval poslanec Ľubomír Bechný dokonca za nepriateľský počin voči občanom. „Nebola pravda, že sa privilegoval jeden podnikateľ. Skutočnosť bola taká, že mladomanželia oslovili vilu a až následne mesto, čiže nie naopak. My ako poslanci máme predsa hľadať cesty, ako ľuďom pomôcť, nie ako im nepomôcť,“ povedal nahnevane.

Nový Čas kontaktoval kompetentné osoby, ktoré občanom nečakane vyšli v ústrety. „Vnímame výhrady voči rozhodnutiu obmedzenia konania sobášov v priestoroch súkromného zariadenia. V prípade, ak príde žiadosť o konanie sobáša v uvedenom súkromnom subjekte, budeme sa snažiť vyhovieť. Zároveň však musím podotknúť, že mesto z pozície verejného subjektu nesmie zvýhodniť len jeden podnikateľský subjekt, a preto bola možnosť konania sobášov upravená internou smernicou,“ informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.

Správu prijali s nadšením nielen sobášiaci poslanci, ale predovšetkým nevesty. „Tešíme sa, že sa to podarilo, je to skvelá správa,“ povedala snúbenka Lucia Bobulová, ktorá bude mať svadbu už o pár dní. Nadšenie zdieľa aj ďalšia budúca nevesta Barbora Hadačová. „Je to na svadbu krásne miesto, veľmi sa už s mojím budúcim manželom tešíme,“ uzatvára ďalšia zaľúbená Žiličanka.