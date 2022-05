Na vrchole slávy ho čakala najbolestivejšia rana: Majster Európy v striptíze skončil v kláštore so 16 mníchmi!

Pád na dno! Tom Kave (37) sa pred ôsmimi rokmi stal majstrom Európy v pánskom striptíze. S búrlivým potleskom naňho z publika kričalo 900 žien. Nasledovala závratná kariéra, v rámci ktorej precestoval 10 európskych krajín.

Práve na najväčšom vrchole jeho kariéry ho však čakala krutá rana osudu, ktorá ho položila na kolená. S plačom pred tisíc ľuďmi v luxusnom slovenskom klube nečakane ukončil kariéru striptéra po tom, čo mu priateľka odmietla stretnúť sa s jeho malou dcérkou Sarah (8). Argumentovala, že dôvodom bolo to, že jediné, čomu striptér rozumie, je erotika.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Tom Kave (37) za svoju slávu a nadanie zaplatil najkrutejšiu daň – prišiel o svoju milovanú dcérku Sarah (8). „Moderoval som erotický veľtrh s pornoherečkou Tarra White. Zlom vo vzťahu s priateľkou prišiel práve v tom čase. Rozišli sme sa aj napriek tomu, že sa nám narodila dcérka Sarah. Zrazu sa vzťah stal neharmonickým a nestabilným a expriateľka na mňa začala vyťahovať, že sa živím erotikou a to je jediné, čo viem,“ hovorí zlomený striptér. Nasledujúce roky ho čakalo peklo a boj o dcérku.

Všetky súdne procesy boli v Rakúsku a túžba vidieť dievčatko bola tak silná, že si najal päť právnikov, dokonca si musel zaplatiť preklad súdnych dokumentov z nemčiny. Financie však neboli nič v porovnaní s tým, aké trýznenie prežíval v srdci ako otec. „Bola to najväčšia životná bolesť, akú som kedy mal. Nestálo ma to len veľa peňazí. Padol som na dno, neprajem to nikomu zažiť,“ hovorí Tom.

Skončil v kláštore

Zrútil sa tak, že musel absolvovať rôzne očisťujúce terapie. Na krátky čas sa dokonca zavrel do kláštora so šestnástimi mníchmi. Pojednávania ohľadom stretávania sa s dcérkou však nemali konca a všetky boli beznádejné. „Zistil som, že súdy v Rakúsku i na Slovensku sú na strane matky. Všetkým je jedno, čo je s dušou dieťaťa, zaujímali sa len o vymyslené historky mojej expriateľky. Bolo to únavné, a tak som to vzdal,“ hovorí zdrvene Tom, ktorý pred rokom poslal právnikom listy, že boj vzdáva. Dievčatko tak vyrastá úplne bez otca a jej otec si aspoň založil stránku, na ktorú jej posiela dojímavé odkazy v nádeji, že si ich raz sama nájde.