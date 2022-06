Zuzane sa prepadla zem na dvore, keď pozrela dole, krvi by sa jej nedorezali: Čo pod jej domom stváral sused?!

Stále žije v strachu. Zuzana Lehotská (40) z Krupiny zažila vlani v decembri poriadny šok, keď sa jej na dvore prepadla zem a ostal tam len obrovský kráter. Vysvitlo, že sused sa jej podkopával pod domom a dvorom. Mesto na jeho náklady zasypalo jamu makadamom. Znova sa však prepadla, a tak ju zasa zasypali. Žena sa ale obáva, že sa situácia zopakuje, alebo aj zhorší.

Zuzana ostala šokovaná, keď jej sused oznámil, že sa jej prepadol dvor. V obrovskej jame uviazla autom jej ďalšia susedka. Keď hasiči auto vyslobodili, uvideli obrovský otvor, v ktorom boli aj lopaty, či baterky. „Zistilo sa, že za všetko môže sused, ktorý sa zo svojho pozemku podkopal až sem. Prišiel sa za to ospravedlniť a samospráva na jeho náklady jamu zasypala. Ničím to nevystužovali, len tam vysypali 3 – 4 tatrovky makadamu,“ objasňuje nešťastná Lehotská s tým, že po mesiaci sa situácia zopakovala a dvor sa začal znova prepadávať.

Fotogaléria 12 fotiek v galérii

„O pár dní prišli chlapi pracujúci pre mesto a jamu zasypali. No ja si myslím, že určite to nie je dostatočne spevnené. Sľubovali, že sa to vyrieši, lebo aj z druhej strany domu sa prepadáva cesta, no doteraz sa nič nezmenilo,“ doplnila Krupinčanka a dodáva: „Ľudia si len robia srandu, že ich cez špajzu môžem zobrať do podzemia. Mne praskajú steny, pretože mám celý dom podkopaný.“ Susedovi, ktorý za prepadlisko mohol, mesto pozastavilo zemné práce banským spôsobom. Zuzana však naďalej počuje, ako by sa v podzemí niečo dialo, a tak zalarmovala políciu.

„Počula som buchot. Zdokumentovali to aj policajti. No ja si myslím, že pokiaľ sa nič nikomu nestane, tak sa to nevyrieši,“ krúti hlavou Zuzana. Ako uviedla Lenka Plevová z mestského úradu v Krupine, postupovali podľa nariadenia statika a v spolupráci s políciou. „Vzhľadom na to, že vplyvom daždivého počasia zásyp vykázal objemové zmeny, jama sa čiastočne obnovila, bola vykonaná oprava zásypu na náklady stavebníka. V prípade, že nariadené zabezpečovanie práce sa ukážu ako neúčinné, orgán ŠSD, po konzultácii so znalcom, bude postupovať podľa jeho odporúčaní,“ zakončila Plevová.