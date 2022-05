Vadim utekal s mamou pred vojnou na Ukrajine, skončil v levočskej nemocnici: Prekvapenie od zdravotníkov!

Každý príbeh ľudí utekajúcich z Ukrajiny je iný. Aj ten, ktorý napísal život len 9 -ročného Vadima a jeho mamy.

Vadim uteká pred vojnou z domova so svojou mamičkou. Má len 9 rokov a už naplno okúsil hrôzy, ktorých je ľudstvo schopné. Chlapček s mamou utekali pred vojnou a nestihli si so sebou zbaliť ani základné veci. Podľa informácií z levočskej nemocnice, sa chceli dostať do Česka, na Slovensku ich však zastavili chlapcove zdravotné problémy.

"Vadim bol k nám prijatý na akútnu hospitalizáciu. Jeho matka nám prezradila, že sú na ceste do Čiech, no vzhľadom na zdravotné komplikácie Vadima sa chvíľu zdržali aj na našom oddelení. Veríme, že ich cesty povedú správnym smerom a obaja budú v poriadku," povedala vedúca sestra detského oddelenia levočskej nemocnice Mgr. Magdaléna Lesňáková.

Zdravotníci z nemocnice, si však všimli, že chlapček so sebou nemá základné veci potrebné na existenciu. "Keď sme zbadali, že chlapčekovi chýbajú základné veci, napadlo nám, že by sme mu mohli pomôcť. S našim kolektívom sme sa spojili a nakúpili sme Vadimovi oblečenie, hygienické potreby a malé drobnosti pre potešenie. Sme veľmi vďační za svojich kolegov. Všetci sa ochotne zapojili a týmto drobným skutkom sme tak prispeli k dobrej veci,“ prezradili zdravotníci z nemocnice.