Keď ho slovenská turistka zbadala v lese, neváhala ani chvíľu: Jedna fotka a rýchlo potichu preč!

Slovenská turistka sa v skupine na facebooko podelila s neobyčajným zážitkom, ktorý je snom mnohých milovníkov prírody.

Takéto stretnutie sa nepodarí každý deň. Turistka, ktorá sa so zážitkom podelila v skupine na facebooku, vedela, ako sa v tejto situácii zachovať. "Malý Bambi. Náhodné stretnutie v lese. Tíško čakal na mamku, keby som išla par metrov ďalej, tak ho nezbadám. Rýchlo jedno foto a opatrne preč, aby som nerušila," opísala stretnutie s mláďatkom srny nadšená turistka.

Turistka ho našla ležať v lesnom poraste, no presné miesto neprezradila. V komentároch pod príspevkom sa však ďalšia Slovenka podelila s podobne príjemným, no ešte nevšednejším stretnutím. "My sme v Dolnom Smokovci na liečení a jedno drobatko sa tu zatúlalo, od rána tam ležalo," napísala Silvia k fotke mláďatka srny, ktoré sa skrývalo v parku pod lavičkou.