Chcú ho čo najskôr ukázať verejnosti: Kaštieľ v Žarnovici opeknel, čo všetko v ňom nájdete?

Obnova historického kaštieľa v Žarnovici postupne napreduje. Historický objekt vypínajúci sa na skale nad mestom je v súčasnosti jedinou lokalitou Pohronskej hradnej cesty, ktorá je verejnosti neprístupná. Na zmene sa však intenzívne pracuje. K cieľu výrazne dopomohla aj ukončená realizácia tretej etapy, a to vybudovanie replík historických schodísk.

Kaštieľ z prelomu 15. a 16. storočia bol až do roku 2016 dlhodobo zanedbaný, kým ho nezískalo do vlastníctva mesto, ktoré ho odkúpilo od súkromného vlastníka za 140-tisíc eur a rozhodlo sa postupne investovať do jeho obnovy. „Nedalo sa dlhšie pozerať na to, ako sa nám pred očami rozsýpa kus našej histórie. Od jeho získania sme tu už preinvestovali vyše 540-tisíc eur,“ uviedol primátor Žarnovice Kamil Danko a dodal: „Obnovu financujeme z externých zdrojov, ale i z vlastného rozpočtu. Do budúcna tu plánujeme umiestniť stálu historickú expozíciu, ktorá návštevníkom priblíži dejiny mesta a okolia, reprezentačné a obradné priestory, či knižnicu. V exteriéri by mohla byť aj štýlová kaviareň.“

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Podľa viceprimátorky Aleny Kazimírovej, aby bol objekt Horného kaštieľa užívaniaschopný, je potrebné ešte zrealizovať celkovú rekonštrukciu vnútorných priestorov a obnoviť aj vonkajšie, či nasvietiť celý objekt. „Chceme, aby naši obyvatelia mali skutočne pocit, že kaštieľ je stavbou, ktorá je ich, ktorá im slúži a majú z nej radosť,“ povedala Kazimírová.

Aktuálne sa v rámci tretej etapy obnovy samospráva zamerala na obnovu schodísk v interiéri budovy, čo napomôže k sprístupneniu jednotlivých podlaží. Vďaka tomu bude môcť mesto pristúpiť k rekonštrukcii vnútorných priestorov. Práce trvali dva mesiace a stáli 10 454 eur. Na projekte sa podieľalo aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sumou 18-tisíc eur a ďalších 25-tisíc eur prispela Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja. „Je tu ešte veľmi veľa práce, ale verím, že príde čas, kedy tento kaštieľ bude slúžiť verejnosti,“ zhodnotil župan BBSK Ján Lunter. Kaštieľ je dôležitý diel skladačky v projekte Pohronskej hradnej cesty, no nateraz zostáva jedinou neprístupnou pamiatkou.

Kaštieľ

Je z prelomu 15. a 16. storočia a bol vystavaný pravdepodobne na staršom základe opevneného hradu. Jeho história úzko súvisí s neďalekým hradom Revište, ktorý vlastnil rod Dóciovcov. Tí dali vybudovať i samotný kaštieľ ako ich nové sídlo. V roku 1647 Žarnovicu prepadli Turci. Mesto podpálili a vtedajšieho hradného pána Žigmunda Dóciho popravili a jeho manželku Eufrozínu odviedli do otroctva. Kaštieľ potom menil majiteľov i svoje využitie a postupne chátral. Až v roku 2016 dlhodobo zanedbaný objekt získalo do vlastníctva mesto, ktoré ho odkúpilo od súkromného vlastníka za 140 000 eur a rozhodlo sa postupne investovať do jeho obnovy.

Čo už urobili

- sanácia stropu na 3. nadzemnom podlaží

- nový krok a krytina

- izolácia proti zemnej vlhkosti

- opravili a doplnili poškodené omietky

- doplnili štukovú výzdobu

- zrealizovali náter fasády

- osadili nové okenné výplne

- vytvorili nový otvor pre vchodové dvere

- vybudovali inžinierske siete s prípojkami na plyn, vodu, kanalizáciu

- opravili časť oporných múrov

- obnova schodísk

Čo plánujú

- obnova vnútorných priestorov

- zosilnenie stropnej konštrukcie

- nové trámy, výťah, omietky, hygienicko-sociálne priestory

- nové vykurovanie navrhnuté konvektorové a radiátorové vykurovanie, z vlastného zdroja tepla

- nová vzduchotechnika

- nové spevnené plochy okolia kaštieľa

- dokončiť oporné múry, revitalizovať trávniky, vysadiť nízko rastúce kríky a zrealizovať nasvietenie kaštieľa