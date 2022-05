Škrtelova rozlúčka s kariérou sa zvrtla, zarážajúce video: Stolička nad hlavou a vulgarizmy na plné hrdlo!

Na verejnosti slzy, medzi kamarátmi sa poriadne odviazal. Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel (37) sa v sobotu lúčil s kariérou. Akcia nabrala poriadny spád.

Do redakcie Nového Času prišlo video z rozlúčky Martina Škrtela. Tá sa konala v sobotu v jednej z trnavských reštaurácií, kde, podľa čitateľa, mali byť prítomní všetci hráči aj s priateľkami. O polnoci sa mal konať ohňostroj, no zábava, podľa informácií Nového Času, pokračovala do 5-tej rána.

Počas večera vzniklo video, ktoré poriadne rozohnilo bratislavských fanúšikov. Martin Škrtel skákal so stoličkou nad hlavou a kričal vulgarizmy adresované bratislavskej futbalovej konkurencii.

"Trnava je klub, ktorý milujem, mal som tú možnosť pôsobiť tu ako hráč. Keby som mohol pokračovať aj na inej funkcii, bolo by to dobré. Musím si to ale premyslieť, nikde nie je napísané, že kto bol úspešný ako hráč, bude úspešný aj ako funkcionár. Dám si to dokopy a určite sa k tomu v myšlienkach ešte vrátim," reagoval Škrtel nedávno. Je o ňom známe, že Slovan mu leží dlhodobo v žalúdku.

Tridsaťsedemročný Škrtel prišiel do Trnavy v auguste minulého roka, pred niekoľkými dňami získal s "andelmi" Slovenský pohár po finálovom víťazstve nad Slovanom Bratislava. V minulosti obliekal dresy AS Trenčín, Zenitu Petrohrad, FC Liverpool, Fenerbahce Istanbul a Istanbulu Basaksehir. Za národný tím odohral 104 zápasov a strelil šesť gólov, zahral si na MS 2010 v Juhoafrickej republike i na EURO 2016 vo Francúzsku.