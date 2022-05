Najväčší fanúšik románov Karla Maya? Pavlovi je čo závidieť: Takto som sa spriatelil s hviezdami z Winnetoua

Poznal sa s legendárnym Winnetouom aj s jeho sestrou Nšo-či.

Pavol Stancel (60) z Levíc je zrejme najväčším a najvernejším slovenským fanúšikom filmov nakrútených podľa románov Karla Maya. Niekoľkokrát dokonca v Chorvátsku navštívil miesta, kde sa natáčali série winnetouoviek a zoznámil sa nielen s hlavnými hviezdami, ale aj s kaskadérmi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Pavol ako každé dieťa miloval dobrodružné filmy o náčelníkovi Apačov, no ako vyrastal, prišiel na chuť iným záľubám. Po rokoch sa však Levičan vrátil k Winnetouovi, ktorého si pozrel toľkokrát, že to už nevie ani zrátať, a rovnako nespočíta, koľko ráz prečítal napínavé knižné príbehy od Karla Maya. Tých má v zbierke neuveriteľných 199. Niet divu, že sa pri čítaní a pozeraní zasníval a predstavoval si, že by sa stretol so svojimi hrdinami. V roku 2011 náhodne na internete natrafil na zraz fanúšikov Apačov a Old Shatterhanda.

Neváhal a vycestoval do chorvátskeho Starigradu. „Tam nás povodili po rôznych miestach, kde sa natáčali scény z winnetouoviek. O rok to však bolo ešte lepšie. Na zraz prišiel hlavný hrdina Pierre Brice, mohli sme si s ním podať ruku, odfotiť sa a prehodiť pár slov,“ prezradil Stancel, na ktorého legendárny predstaviteľ Apačov pôsobil ako prívetivý človek. „Rozprával pokojne a uvážlivo. Prezradil som mu, že som zo Slovenska. Chcel som dať jeho manželke pre neho jedno naše pivo, no nemecky mi vysvetlila, že on nepije,“ dodal s úsmevom.

O rok neskôr sa zoznámil s filmovou sestrou Winnetoua Nšo-či Mariou Versini a v roku 2014 s filmovým Indiánom Gojkom Mitićom. „Bol to veľký vtipkár, dokonca vedel pár viet aj v slovenčine,“ uzavrel.

Najznámejšie winnetuovky

1962 - Poklad na Striebornom jazere

1963 - Winnetou I.

1964 - Old Shatterhand

1964 - Winnetou uprostred supov

1965 - Petrolejový princ

1965 - Old Surehand

1966 - Old Firehand

Winnetou - Pierre Brice († 86)

- V roku 2012, teda 3 roky pred smrťou legendárneho herca, sme sa stretli na festivale v Chorvátsku. Bol to prívetivý a uvážlivý človek.

Nšo-ci - Maria Versini († 81)

- Filmová setra Winnetoua, Nšo-či. V 2013 prišla na festival do Starigradu, hoci sa zdalo, že sa tam neobjaví krátko po smrti manžela.

Zlosyn Gomez - Miha Baloh (93)

- Najviac vynikol vo filme Winnetou 3 v úlohe zlosyna Gomeza, ktorý chcel Winnetoua a Old Shatterhanda odstrániť výbuchom v kameňolome.

Aj s týmito sa stretol

Jicarilla - Gojko Mitić

- Bol to veľký vtipkár, dokonca vedel pár viet aj v slovenčine a herečku Elke Sommer nahovoril, aby sa mi prihovorila. Začala však česky a dokonca mi zaspievala Oči čierne.

Dablér Winnetoua - Šimun Jagarinec

- Jazdec, kaskadér a herec. Robil viackrát dabléra Pierrovi Briceovi, hral menšie úlohy indiánov.

Spoločník Sama Hawkensa - Demeter Bitenc

- Chorvátsky herec. Hral vo filme Winnetou 1 spoločníka Sama Hawkensa.