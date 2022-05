Stovky ľudí v odevoch s výšivkami vytvorili slovenský rekord: Krásna podpora z Ukrajiny!

Bolo to nádherné gesto. V skanzene ľudovej kultúry vo Svidníku sa stretli stovky ľudí v odevoch s výšivkami.

Vytvorili nový slovenský rekord s názvom Vyšívané objatie. Chodníky lemovalo až 356 vyštafírovaných návštevníkov. Niektorí prišli v tradičných krojoch, iní zasa v kimonách a na podujatí sa ukázali aj Ukrajinci vo svojich krojoch.

Vytvorenie rekordu iniciovalo Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku. „Na Ukrajine je tretí májový štvrtok sviatkom ľudovej kultúry, takzvaný Deň vyšívanky. Rozhodli sme sa ho podporiť aj u nás a zároveň vytvoriť nový slovenský rekord. Pozvali sme školy z nášho mesta i ľudové súbory z okolia. Pridali sa aj Ukrajinci, ktorí bojujú za svoju aj našu slobodu,“ povedal riaditeľ múzea Jaroslav Džoganík. V múzeu pracuje i Zoriana (38) s deťmi Darinkou (9) a so synom Alexandrom (11), ktorí utiekli z Ľvova, kde pracovala ako múzejníčka.

„Teším sa, že takéto podujatie existuje aj na Slovensku. U nás sa v Deň vyšívanky všetci poobliekajú do tradičných odevov. Doma mám 20 krásnych krojov. Na Slovensko som si ich však nestihla zobrať, takže som si musela požičať šaty so slnečnicami,“ povedala Zoriana. Že bol stanovený nový slovenský rekord v počte vyšívaniek na jednom mieste, potvrdil i komisár slovenských rekordov Igor Svitko. „Do rekordu sa zapojilo 356 ľudí. Myslím si, že to je pekný počet. Malo to veľký ohlas,“ zhodnotil.

Kroj zo Zakarpatskej Ukrajiny

Je z Ťačivskej oblasti. Má dve plachty a iný kabátik ako na východnom Slovensku. Jeho súčasťou sú ruže a zelená farba symbolizujúca život.