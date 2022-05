Milan (72) náhle ochorel, stará sa oňho manželka Mária (70): Výsmech od štátu! Dôchodcom dochádzajú sily

Melú z posledného. Manželia Milan (72) a Mária (70) Vyskočovci prechádzajú už rok a pol doslova peklom. Šťastný život páru, ktorý vychoval tri deti a teší sa z piatich vnúčat, preťala pred časom osudná noc.

Z noci na ráno sa na krku Milana objavila hrča vo veľkosti vajíčka. Prekvapený dôchodca šiel pre istotu hneď k lekárovi a po desiatich dňoch dostal správu, ktorá vyrazila rodine dych – na krku mu narástol zhubný rakovinový nádor. Konať museli lekári okamžite.

O šťastí v nešťastí hovorí dôchodca Milan z Liskovej (okres Ružomberok) otvorene: „Bolo veľké šťastie, že som šiel k lekárovi hneď a že sa nádor podarilo vďaka prednostovi ORL kliniky Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku Mariánovi Sičákovi odstrániť bez väčších komplikácií. Čakala ma ešte tracheotómia hrdla, sonda v žalúdku, ale najhoršie som mal za sebou,“ opisuje osudové chvíle z augusta 2020 vášnivý rybár a hubár.

Kedysi miloval turistiku, teraz sa so svojimi koníčkami musel rozlúčiť a jeho život sa scvrkol na sedenie na jedinom mieste – v obývačke pred televízorom. Nielen operácia, ale aj 35 ožarovaní a chemoterapií ho pripravili o posledné zvyšky síl. Dnes je vďačný za každý nový deň: „Keby nebolo mojej obetavej manželky Majky, už nie som medzi živými. Skoro dva roky sa o mňa stará celé dni a noci, aj keď už ledva vládze. Mám najlepšiu manželku, nenechá ma samého ani chvíľu. Bez jej pomoci nie som schopný prejsť ani na záchod,“ smutne konštatuje dôchodca. Milan pracoval celý život ako zásobovač a po šesťdesiatke podnikal v stavebníctve.

Pred chorobou vážil 80 kilogramov, nepil ani nefajčil. Posledné dva roky sa pri pohľade na vychudnuté, o dvadsať kilogramov ľahšie telo neubráni slzám ani jeho manželka Mária: „Poplačem si neraz, je to ťažké. Je to ako prísť do práce, je na mňa absolútne odkázaný. Pomáhali nám deti, susedia, ale sme na konci so silami. Neviem ako to ďalej budeme zvládať bez pomoci štátu,“ utiera si slzy nešťastná žena. Rodičom sa snažili čo najviac pomáhať aj ich tri deti Andrea (49) a dvojčatá Milan (45) a Martin (45), samy však majú aj svoje rodiny a prácu v iných mestách.

Manželia sa boja najhoršieho, starček je totiž natoľko vychudnutý, že má pocit konca života a za každú novú hodinu ďakuje Bohu. V situácii, kedy sú dôchodcovia na konci so silami, by potrebovali pomoc od štátu ako soľ. „Prosím sociálny úrad, aby manželke poskytol opatrovateľský príspevok. Ja viem, že je moja žena a stará sa o mňa s láskou, ale keď vidím, koľko ju to stojí síl a koľko nám chýba peňazí, opúšťa ma nádej, aj keď som veľký bojovník, je mi to veľmi ľúto. Z úradu nám uznali iba príspevok na ošatenie a na benzín. Naše výdavky nedokážu pokryť moju liečbu. Hoci som už starý, myslím si, že za tie odpracované roky pre tento štát, by nám sociálny úrad mohol priznať viac ako 56 eur mesačne. Manželka vykonáva prácu opatrovateľky pri mne na plný úväzok, bolo by správne, keby jej príspevok priznali,“ verí dôchodca. O kompenzačnú pomoc v podobe opatrovateľského príspevku už požiadali Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Ružomberku. Žiaľ, okrem symbolického príspevku na ošatenie a benzín vo výške 56 eur mesačne im úrad nevyhovel. Nový Čas požiadal o reakciu aj Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, do uzávierky sa však nevyjadrili.

Výdavky na liečbu Milana

Lieky – 100 €

Vitamínové doplnky – 20 €

Cestovanie k lekárom taxíkom – 200 €

Minerálka 2 litre každý deň – 60 €

Spolu: 380 € mesačne

Dôchodok Milana Vyskoča: 427 euro mesačne

Kompenzácie, o ktoré prosia štát

Opatrovateľský príspevok

Preukaz ZŤP –S

Príspevok na výbavu pri výkone hygieny (madlá, vyvýšená WC doska)