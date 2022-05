Náčelník opísal najpamätnejšie výjazdy horských záchranárov a upozorňuje: Týchto 6 vecí urobte vždy pred túrou!

Starajú sa o bezpečnosť a sú stále po ruke! Členovia Horskej záchrannej služby Slovenský raj si nevydýchnu, ale vďaka ich profesionalite pomôžu aj v extrémnych situáciách. Náčelník Ivan Krajčír Novému Času priblížil tri zásahy so šťastným koncom.

Najnáročnejšia, najkurióznejšia a najzaujímavejšia akcia v náročnom teréne ponúkla mnoho adrenalínu a námahy a zároveň sa stali výstrahou, aby turisti dodržiavali pokyny, zbytočne neriskovali a nepreceňovali svoje sily.

Posledné dva roky plány turistov komplikovala pandémia. „V roku 2020 sa necestovalo z okresu do okresu a chýbali zahraniční návštevníci, vlani už stúpol záujem, ale k úrazom dochádzalo stále. Najmä k pádom na rebríkoch, stupačkách a z chodníkov, ale mali sme aj uhryznutého hadom, náhle kolapsy a stavy súvisiace so zlým zdravotným stavom turistov a dokonca s tragickým koncom," povedal náčelník Ivan Krajčír.

Spomenul aj smrteľný pád priamo z plošiny Tomašovského výhľadu, kde mimo chodníka našli aj telesné pozostatky inej osoby, alebo veľkú pátraciu akciu po stratenom dôchodcovi aj s 15 psami. V priemere mali 1-2 smrťáky za rok a vo všeobecnosti v zime málo zásahov. „Najviac úrazov býva v Prielome Hornádu, Kláštornej rokline, Suchej Belej a k pádom dochádza aj v Sokolej doline. Najčastejšími príčinami sú práve pády po pošmyknutí sa z nepozornosti. Aj vinou zlej obuvi, ale vážne úrazy sa stávajú po vybočení z turistických chodníkov. Slovenský raj však neradno podceniť, lebo v strmých miestach sú skalné prahy a končí sa to zle," dodal Krajčír, pričom za pomoc záchranárov sa mnohí zvyknú dodatočne poďakovať - listom alebo osobne. Pre ten pocit zadosťučinenia, že snaha záchranára, aj keď často až na hrane, nebola márna, predsa stojí za to pomáhať druhým.

Cenné rady náčelníka

- správne plánovanie túry v rámci svojich možností

- vhodnejší je nástup v skorých hodinách

- dodržiavať pitný režim

- do batohu si pribaliť veci na prezlečenie

- nabiť si telefón

- zdravý úsudok turistu

Žiadaná aplikácia

"Eistuje aplikácia na tiesňové volanie, pričom "esemesky" prechádzajú aj pri slabšom signále. V prípade potreby treba aplikáciu otvoriť, sú tam parametre ako meno, hmotnosť, dátum narodenia a treba požiadať o pomoc a uviesť, či nedošlo k zraneniu. Aplikácia má v sebe uložené číslo 18300 a k záchranárom na operačnom stredisku sa dostanú aj súradnice volajúceho," vysvetlil Krajčír.

Najnáročnejšia záchranná akcia

Kláštorná roklina 30.8.2020, trvanie do 2 hod.

"Iba 12-ročný chlapec počas túry s rodičmi spadol cez Dúhový vodopád zhruba 15 metrov. Privolali sme aj vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu, ale museli sme pomôcť zranenému kvôli náročnému terénu len po zemi. Mal viaceré vážne zranenia najmä v časti hlavy, ale aj zlomeninu stehennej kosti. Pacient bol podchladený, lebo naňho padala studená voda, ale bol pri vedomí. Po prvotnom ošetrení sme ho transportovali napokon v záchrannej sieti v podvese vrtuľníka na Kláštorisko a odtiaľ po podaní liečby skončil v nemocnici v Poprade. Všetko to dopadlo dobre," povedal Krajčír.

Najkurióznejšia záchranná akcia

Roklina Kyseľ 31.7.2019, trvanie od nahlásenia po ukončenie do 3,5 hod.

"Stalo sa to počas krásneho dňa, ale predpovede hlásili búrky. Bolo sucho, ale okolo obeda na tiesňovú linku volali turisti, že v rokline na ferrate počas náhlej čierňavy a hrmenia sa nahrnula veľká voda a hladina dvoch turistov priam ohrozovala a uväznila. Z malého potôčika vznikla brutálna rieka, ale naši členovia konali rýchlo a cez zaistený transport po pás vo vode a vďaka tomu, že aj turisti mali povinnú výbavu spoločne zostupovali nadol. Zvláštnosťou bolo to, že naozaj výnimočne sa stane, že v priebehu pár minút sa výrazne zhorší počasie a dvihne hladina. Bolo to rýchle, neočakávané a nebezpečné! Navyše nastal taký hluk, že sa nedalo počuť vlastné slovo. Akcia však tiež dopadla úspešne a bez zranení," spomenul náčelník.

Najzaujímavejšia záchranná akcia

Muráň, Poludnica, 14.2.2016, trvanie do 7,5 hod.

"Pomáhali sme 18-ročnému mladíkovi, ktorý spadol z vyhliadky Poludnica z 30-metrovej výšky. Museli sme sa orientovať podľa mapy a improvizovať, lebo sme tento terén nepoznali. Oslovili nás preto, že to bol taký nebezpečný terén, že iní, ani hasiči, by poškodenému nevedeli pomôcť. Išlo o náročné zlaňovanie a aj zložitý transport. Zlaňovanie bolo až do hĺbky zhruba 70 metrov, lebo všade boli šikmé miesta, prístup bol komplikovaný a ešte aj s množstvom snehu. Pacient utrpel zlomeninu končatiny a po ošetrení sme ho chceli transportovať smerom nahor, no zdola od Muráňa prišla skupinka hasičov. Nosidlá nestačili, kvôli skalným zrazom sa museli robiť ďalšie spúšťania na lane a všetko sa značne natiahlo, ale akcia bola znovu úspešná," dodal Krajčír.