To si robia srandu! Ďalší trapas s parkovacou politikou v Bratislave: Obrovská chyba na tabuliach

Budú ich musieť všetky vymeniť!? S novou celomestskou parkovacou politikou (PAAS) sa spája ďalší trapas. Dovedna na 60 značiek, ktoré označujú zóny parkovania v lokalite Ružinov-západ a 500 bytov, totiž mesto zabudlo dopísať, že státie je cez víkend zadarmo! Skutočná banalita, ktorá však mnohých ľudí poriadne zmiatla.

Mnohí sa pýtajú, ako na to mesto mohlo zabudnúť. Obyvatelia 500 bytov pritom do schránky dostali letáky, na ktorých bolo jasne označené parkovanie cez víkendy zadarmo. Mesto o probléme vie, a bude ho musieť riešiť. Nový systém parkovania, ktorý má pod palcom magistrát, robí vrásky mnohým obyvateľom.

Nejasné značenie, málo parkovacích automatov, problémy s prihlasovaním auta a najnovšie sa k nim pridal ozaj bizarný problém. V zónach Ružinov-západ a 500 bytov totiž mesto zabudlo na parkovacích značkách označiť, že cez víkendy môžu nerezidenti parkovať zadarmo. Letáky s informáciami, ktoré obyvatelia dostávali do schránok, pritom jasne hovorili, že cez víkend bude parkovanie voľné.

Nový Čas sa bol pozrieť priamo na „miesto činu“ a reakcie veru neboli najpriaznivejšie. „O tom, že parkovanie je počas víkendov zadarmo, som sa dozvedel až po telefonáte na infolinku PAAS. Je to neskutočné, ale vlastne ma to neprekvapuje. Vôbec nie som nadšený z toho, ako parkovanie funguje, je v tom veľa nejasností,“ povedal nám Jakub (38), ktorý býva v zóne Ružinov-západ. Dočkali sme sa však aj tvrdších reakcií, ktoré nie sú vhodné na uverejnenie. Obyvateľom teda nezostáva nič iné, ako volať na infolinku alebo si parkovanie cez víkendy skontrolovať na internetovej stránke.

Čo spravia?

Mesto o probléme so značením víkendov vie už dlhšie. Upozornil naň aj starosta Ružinova Martin Chren. Občania sú zmätení najmä z toho, že na letáku v schránkach videli inú informáciu, aká je nakoniec na značkách. Mesto teda bude musieť 60 značiek dodatočne prelepiť. „Informácia uvedená v letáku je správna, rezidenti budú v lokalite Ružinov-Nivy parkovať neobmedzene, nerezidenti budú v pracovných dňoch od 14.00 – 6.00 platiť hodinový poplatok 1,50 eur/hod., ostatné dni a časy sú bez poplatku. O tom, že daná informácia na tabuliach (ide o tabule osadené na 60 lampách v rámci lokality Ružinov-Nivy) chýba, vieme a v krátkom čase ju na tieto tabule doplníme,“ vysvetlila Dagmar Schmucková, hovorkyňa mesta.

Aká vysoká bude presná cena, ani kto bude braný na zodpovednosť, však mesto napriek našim opakovaným otázkam neprezradilo. „Tento úkon nebude predstavovať žiadne dodatočné finančné náklady,“ uzavrela Schmucková s tým, že mimo spoplatnených časov úhrada cez aplikáciu ani nie je možná. Rovnako magistrát nepovedal, kto je zodpovedný za túto školácku chybu. K nesprávne parkujúcim je pritom magistrát nekompromisný a pri zavádzaní nových zón a vyznačovaní čiar vozidlá odťahuje a vodiči sú pokutovaní.

Je to nezodpovedné

Michaela (22), býva v zóne Ružinov-500 bytov

- Ja zatiaľ auto nemám, ale chodím s otcom, ktorý má rezidentskú kartu. Nevedela som, že mesto zabudlo označiť na značkách voľné víkendy. Ale je to presne v súlade s tým, ako celý projekt parkovacej politiky vyzerá. Mnohí sa na to sťažujú, a ja sa im vôbec nedivím. Je to zo strany mesta poriadne nezodpovedné.

Takto sa dôvera nebuduje

Ján Buocik, mestský poslanec

Pri takom náročnom projekte, ako je zavedenie celomestskej parkovacej politiky, sa takéto školácke chyby proste nemôžu stávať. Takto sa dôvera ľudí stráca rýchlo, a to sú oveľa vyššie náklady, ako pár tisíc eur, ktoré bude stáť prelepenie značiek. Na druhej strane musím povedať, že systém parkovacej politiky ako taký sa zdá byť funkčný. Občanov musím upozorniť, aby si dávali pozor na parkovanie, keďže odťah spolu s pokutou stojí min. 130 €.