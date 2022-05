Kaderník Pavol mení mužom na Slovensku životy: Z plešín im urobí bujné hrivy! Fotky pred a po musíte vidieť

Uberá im vek a pridáva na sebavedomí. Kaderník Pavol Vajdečka (28) z Oravy pomáha chlapom, ktorým z hlavy nenávratne miznú vlasy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Metóda, ktorú používa, je zdanlivo úplne jednoduchá - chýbajúce vlasy dopĺňa tzv. protézami od výmyslu sveta. Muži, ktorým koruna krásy dvíha sebavedomie rovnako ako ženám, hovoria o zázračnom účinku jeho metódy a nevedia si nápaditého kaderníka vynachváliť.

Pavlov biznis odštartoval jeho kamarát - jedného dňa sa mu posťažoval, že ho trápia rednúce vlasy. „Keďže bol veľmi mladý a už mal plešinu, prišli sme na nápad, že by sme mu mohli nalepiť na plešinu nové vlasy. Je to teraz celosvetový trend a som jediný, kto to na Slovensku robí. Dohodli sme si termín a išli sme na to,“ opisuje.

Originálna vlasová metóda sa však používa iba u mužov, pretože si vyžaduje kompaktné holé miesto na hlave. „Ženy potrebujú doladiť iba niektoré detaily, zrednuté vlasy. U mužov to je inak,“ približuje Vajdečka. Musí si pripraviť kruhový pôdorys, kúty sa urobiť nedajú, preto to musí urobiť celoplošne.

Zákazník si tak kúpi vlasovú protézu za 900 eur, a potom chodí každý mesiac na úpravu, ktorá stojí približne 40 eur, pretože pod protézou dorastajú vlasy a treba ich oholiť a protézu nalepiť nanovo. Zo začiatku podnikania mu pomohli vlastné úspory, tretinu finančných prostriedkov poskytol bratranec a poslednú mama.

Umelec

Pavol prevádzkuje biznis v Lokci (okr. Námestovo) už desať mesiacov, no pripravoval a realizoval ho už tri roky predtým. Samotná práca na novom vlasovom stylingu trvá u jedného zákazníka okolo osem hodín, päť hodín prvá návšteva a tri hodiny druhá. „Každý zákazník sa musí o protézu starať každý mesiac, čo stojí približne 40 eur,“ dodáva Pavol, ktorý je vyštudovaný umelec - sochár. So strojčekom narába od svojich trinástich rokov a ako jediný na Slovensku dokáže robiť aj vlasové portréty slávnych umelcov i športovcov - takto zvečnil Lionela Messiho, Boba Marleyho a jeho veľkým vzorom je Antonio Reyers.

Spokojní zákazníci

Jedným zo spokojných zákazníkov je Peter, ktorému redli vlasy už niekoľko rokov. Vďaka kaderníkovi Pavlovi Vajdečkovi sa mu zmenil život od základov. „Počul som o ňom, a tak som to riskol. Hoci manželka si zvykala na moju premenu trocha dlhšie, deti boli nadšené. Dcérka Marcelka (9) a syn Viliam (12) ma pochválili hneď, ako som prišiel domov. A to nie je všetko. Vlasy mi tak zmenili život, že som dokonca schudol 20 kíl, začal zdravo jesť a dnes sa cítim v lepšej forme ako kedykoľvek predtým,“ nadšene hovorí finančník z Liptovskej Osady. Šikovný Pavol lepí mužom nové vlasy na ich rednúce vlasy, ba dokonca aj na plešiny. „Na Slovensku som v mužskej vlasovej kozmetike spôsobil revolúciu. Zmenil som životy už mnohým mužom,“ hovorí hrdo.

Postup aplikácie