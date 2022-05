Lukáša priviedla pandémia k zaujímavému koníčku: Nestačíte sa čudovať, čo dokáže, keď vezme ihlu do ruky

Namiesto sedenia za počítačom vezme ihlu, fixku a ide na vec! Gymnazista zo Svidníka tvorí nádherné vzory vyšívaním či maľovaním na odev i obuv. Lukáš Breda (19) zo Svidníka vymýšľa a realizuje vlastné nápady, ako skrášliť oblečenie už niekoľko mesiacov. K zaujímavému koníčku ho priviedla pandémia.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Šikovný gymnazista vraví, že šitie majú v rodine. „Moja teta študovala na vysokej textilnej v Liberci. Spočiatku mi veľmi pomáhala, najmä pri vyšívaní. Dokonca doteraz používam jej nástroje, ktoré si pamätajú ešte Československo,“ vysvetlil šikovný študent s vynikajúcim prospechom. Lukáša (19) už dokonca prijali na dve vysoké školy – právnickú aj textilnú, ale zatiaľ sa nevie rozhodnúť, ktorým smerom sa vydať. „Možno budem šijúci právnik,“ zasmial sa.

Vyberajú fanúšikovia

Výsmechu z toho, že vyšíva, sa neobáva. „Doba pokročila. Možno pred niekoľkými desaťročiami by sa mi smiali, že som divný, teraz sa už nad tým nikto nepozastavuje,“ vysvetlil mladík z východného Slovenska, ktorého ďalšou záľubou je varenie. Pri maľovaní vzorov sa necháva inšpirovať na svojej stránke. „Ľudia píšu pod moje videá komentáre. Ja si hociktorý z nich vyberiem a potom to namaľujem na odev. Mám tak interakciu so svojimi fanúšikmi a zdá sa mi, že ich to aj baví,“ teší sa.

Najviac ho nadchýna vyšívanie. „Niektoré vzory sú naozaj náročné, pracujem na nich aj niekoľko dní. Obyčajne si to najskôr nakreslím a potom vyšívam, ale viem to urobiť aj bez návrhu. Mojím snom je zarobiť si vyšívaním na stroj za dve tisícky, ktorý mi značne uľahčí robotu. Iné peniaze na to ani nemienim použiť. Keď ma má vyšívanie v budúcnosti živiť, tak nech si na to ušetrím z peňazí zarobených vlastnou prácou,“ uzavrel Lukáš. Svoje výrobky buď nosí sám, alebo ich predáva na internete, kde je o ne veľký záujem. Ceny sa pohybujú od 30 do 120 eur.