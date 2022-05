Ondrej si otvoril výrobňu, ktorá vás prenesie niekoľko desaťročí naspäť: Oživil vinylové platne

Platne sa vracajú! V Trenčíne vznikla historicky prvá výrobňa vinylových platní na Slovensku. Svoje brány otvorila už pred tromi týždňami a zatiaľ je v skúšobnom móde.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Vyrábať platne chcel jej majiteľ Ondrej Slivka (35) už pred rokmi, no cesta za úspechom bola viac než tŕnistá. Na peniaze z eurofondov totiž čakal dlhých 5 rokov a ďalšie si musel požičať od rodiny. Ako to v unikátnej fabrike vyzerá a kto bol prvým „vylisovaným“ interpretom?

V Trenčíne bude Ondrej Slivka (35) vyrábať vinylové platne ako historicky prvý na Slovensku. „Najradšej by som bol, keby sme mohli vyrábať priamo pre vydavateľstvo,“ začína rozprávať sympatický mladý muž, ktorý v minulosti ručne ryl platne a ešte predtým sa živil ako DJ. Jeho malá fabrička momentálne fičí ako skúšobňa. Spolu s dvomi spolupracovníkmi takpovediac vychytávajú muchy. „Platne musia byť krásne rovné, nesmie tam byť žiadna chybička, inak by nehrala tak, ako má,“ vysvetľuje náročný proces výroby. Ten sa začína nasypaním vinylového granulátu do stroja. „Z toho vznikne niečo ako nedokonalý hokejový puk. Následne sa uloží do lisovacieho stroja a po 30 sekundách vyjde platňa,“ opisuje zrod majstrovského diela. Aby šetrili aj životné prostredie, pracujú s vodou, ktorá ide rovno do kanalizácie, a nie s parou.

Pozor na praskanie

Ondrejove služby ručného rytia v minulosti využívali kapely, ktoré si dali vyrobiť limitované edície albumov alebo single, aj obyčajní ľudia, ktorí chceli obdarovať svojich blízkych. Fabrika však bola jeho najväčším snom. Okrem výroby platní však ľuďom aj radiť, ako si vybrať tú správnu. „Keď praská, tak to nie je v poriadku, je tam prach, alebo je poškodená,“ usmieva sa Ondrej, ktorý po spustení nevníma hudbu ani jej texty, no rovno hľadá výrobné chyby.

Dorota a ďalší

Inflácia a raketový nárast cien sa však momentálne odrazili aj na hudobnom biznise. Ľudia si aj v tomto prípade siahnu hlbšie do peňaženky. „Na lisovanie platne sa dnes obvykle čaká trištvrte roka, my chceme vylisovať jeden titul tak do troch mesiacov, možno aj skôr. Rátame s tým, že väčšina objednávok bude pochádzať zo zahraničia, no chceme podporovať domácich umelcov. Čakajú nás časy, keď za bežný vinyl slovenskej skupiny budeme musieť zaplatiť aj 30 eur,“ varuje ľudí.

Úplne prvým titulom, ktorý vyšiel z ich lisovne, bolo EP Endian od skupiny Bulp, ktoré pôvodne vyšlo na značke Deadred Records v roku 2015, pričom išlo o limitovaný náklad s rôznymi druhmi farieb. Momentálne majú na stole objednávky na tituly od Analogrunnera, Niny Kohoutovej, Doroty Nvotovej a ďalších hudobníkov. Na to, aby lisovňa fungovala, potrebujú ďalšie objednávky. „Pred polrokom som všetkých musel odmietnuť, lebo sme nevedeli, kedy začneme. Teraz by sa mi zišli ďalšie zákazky. Verím, že sa naplno rozbehneme,“ uzavrel Ondrej.