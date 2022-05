V centre Bratislavy sa bili dve prsatice v minisukniach: Toto sú blondínky z pikantného videa!

Ulicu pred barom si zmýlili so zápasníckou klietkou! V piatok vo večerných hodinách došlo pred jedným z barov v časti Staré Mesto v hlavnom meste k bitke dvoch blondínok, za ktorú by sa nemuseli hanbiť ani profesionálni wrestlingoví zápasníci. Všetko pri tom sledovali šokovaní návštevníci z baru. Nový Čas má spoveď svedka, ktorý s podguráženými dievčatami trávil večer.

Zákazníci Mow Baru, ktorý sa nachádza v centre Bratislavy, zažili v piatok v neskorých večerných hodinách poriadne divadlo. Dve sporo odeté slečny budili pozornosť zákazníkov od začiatku. Podľa našich informácií prišli z Anglicka na pozvanie portálu, ktorý prezentuje sexi potetované modelky.

„Dámy sme hostili pri našom stole, keďže boli priateľky môjho priateľa, ktorého tu navštívili. Obe pochádzali z Anglicka. Do 24. hodiny, keď boli pri našom stole, sa chovali vzorne a kultivovane. Ja a moji priatelia sme následne bar opustili a o celom incidente som sa dozvedel až v ranných hodinách,“ prezradil Slavomír Novému Času s tým, že vôbec nemá predstavu, prečo k bitke po jeho odchode prišlo.

Šklbali si vlasy a kopali sa do hlavy

Hoci Slavo hovorí, že sa chovali kultivovane, ďalšia zákazníčka tvrdí pravý opak. Jedna z blondínok vraj bola agresívna už počas večera, ešte pred tým, ako sa strhla bitka. „Boli opité a mali v sebe zrejme aj niečo viac,“ povedala pre Nový Čas jedna zo zákazníčok. Na záberoch je vidno, ako sa medzi sebou na ulici hádali a sácali viacerí ľudia. Jedna z blondín je medzi nimi, následne padla na tvrdý betón spolu s mužom.



Neskôr sa k bitke pridáva aj druhá blondína a neskôr sa obe ženy do seba pustili plnou silou. Jedna druhú schmatla a oheň bol na streche, ženy sa bili plnou silou. Koktailové šaty a podpätky nie sú prispôsobené na bojové podmienky, ktorým ich tieto dámy podrobili. Tak to aj počas mely vyzeralo. Blondínkam sa vyhrnuli šaty a šokovanému publiku ukázali prsia aj intímne partie. K dámam, ktoré sa váľali na zemi, pristúpil džentlmen, ktorý sa snažil konflikt vyriešiť, no neúspešne.

Odmietla ošetrenie

Šokujúce na celej záležitosti bolo, že zákazníci ani nikto z personálu do šarvátky vôbec nezasahoval. „Vzhľadom na to, že fyzické útoky začala jedna z aktérok mieriť aj voči hosťom a zamestnancom, ktorí zabezpečujú bezpečnosť v rámci priestorov podniku, tak podľa bezpečnostných postupov boli chránení prioritne naši hostia. Zamestnanci bezpečnostnej služby nemajú žiadne právo zasahovať mimo zazmluvnených priestorov,“ tvrdí bar.

V momente, keď boli hostia v bezpečí, bola podľa stanoviska privolaná polícia aj záchranná služba. Stanovisko polície sa nám získať nepodarilo, pre portál Topky však uviedli, že „žiadnu udalosť zo dňa 13. 05. 2022 neevidujú.“ Hovorkyňa záchranárov Alena Krčová však potvrdila, že privolaní záchranári sa snažili pomôcť žene s ranou na hlave, tá však ošetrenie odmietla.