Blonďaté krásky sa pobili v centre Bratislavy: Lietali päste aj prsníky! Krutosť, aká sa u žien nevidí

Bitka ako v zápasníckom ringu!

Za výkon, ktorý v piatok večer podali blondíny pred vychýreným klubom, by sa nemusel hanbiť žiadny bojovník. Na videu od čitateľa si ženy skočili do vlasov a strhla sa ozajstná bitka. V bratislavskom Starom Meste lietali päste, kopance, príčesky i prsníky!

Nevedno síce, prečo táto bitka vznikla, začala však poriadnym krikom. Jedna druhú schmatla a oheň bol na streche, ženy sa bili plnou silou. Koktailové šaty a podpätky nie sú prispôsobené na bojové podmienky, ktorým ich tieto dámy podrobili.

Tak to aj počas mely vyzeralo. Blondínkam sa vyhrnuli šaty a šokovanému publiku ukázali prsia aj intímne partie. Na zemi sa tĺkli hlava-nehlava a krutosť, akou do seba búšili, vyráža dych. K dámam, ktoré sa váľali na zemi, pristúpil gentleman, ktorý sa snažil konflikt vyriešiť, no bezúspešne.

„V nočných hodinách pred MOW Barom, na pozemku hotela Park Inn by Radisson, došlo k incidentu. Zamestnanci Mow Baru sa snažili zamedziť fyzickému násiliu medzi dvoma hlavnými aktérkami konfliktu a potenciálnymi hosťami, nakoľko konflikt sa odohrával priamo pred vchodom na terasu. Vzhľadom na to, že fyzické útoky začala jedna z aktérok mieriť aj voči hosťom a zamestnancom, ktorí zabezpečujú bezpečnosť v rámci priestorov podniku, tak podľa bezpečnostných postupov boli chránení prioritne naši hostia,“ vyjadril sa podnik, pred ktorým sa bizarná scéna odohrala.

V momente, keď boli hostia v bezpečí, bola privolaná polícia a záchranná služba, ktorá sa prípadom a jeho následkami zaoberala. „Zamestnanci bezpečnostnej služby nemajú žiadne právo zasahovať mimo zazmluvnených priestorov,“ dodal podnik.