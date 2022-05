Slovensko čaká ďalšie nebeské divadlo: Ako najlepšie pozorovať zatmenie Mesiaca

Uvidíme raritný jav! V pondelok bude v skorých ranných hodinách zo Slovenska pozorovateľná čiastočná fáza úplného zatmenia Mesiaca. Odohrá sa v malej výške nad obzorom a pre svetlú oblohu môžu pri výbere vhodného miesta vzniknúť zaujímavé snímky.

V pondelok v skorých ranných hodinách bude od nás pozorovateľná čiastočná fáza úplného zatmenia Mesiaca. Voľným okom sa bude dať pozorovať asi pol hodiny. „Čiastočná fáza to bude preto, lebo úplné zatmenie nastane až krátko pred pol šiestou, no u nás už bude deň - slnko totiž vychádza okolo piatej ráno. Mesiac uvidíme mierne stmavnutý v jeho ľavej časti už pred pol piatou, neskoršie sa ponorí do zemského tieňa,“ uviedol Pavol Rapavý, riaditeľ hvezdárne v Rimavskej Sobote.

Ak by sme chceli vidieť toto zatmenie úplné, museli by sme vycestovať na juhozápad Európy, Ameriky alebo Antarktídy. Vzhľad každého zatmenia je iný a je závislý od momentálneho stavu zemskej atmosféry. „Zatmenie pozorujte na dostatočne tmavej oblohe. Vidieť ho môžete nízko nad západným obzorom - orientovať sa môžete aj podľa jasnej Venuše, obďaleč vpravo zasa bude dobrý bod slabší červenkastý Mars a Saturn,“ uzavrel.

Zatmenie Mesiaca

Vzniká pri prechode Mesiaca tieňom Zeme. Mesiac je od Zeme presne na opačnej strane ako Slnko, je v splne. Nedochádza však k nemu pri každom splne, pretože dráha Mesiaca je k dráhe Zeme sklonená o 5 stupňov, a tak väčšinou prechádza nad alebo pod zemským tieňom. V jednom roku môže nastať, ale veľmi výnimočne, až 5 zatmení Mesiaca, prevažne sú to len 2 alebo 3. Ak sa Mesiac neponorí celý do tieňa, hovoríme o zatmení čiastočnom.