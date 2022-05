Odsúdený Kotleba si našiel nový vzťah: Frederiku vymenil za Máriu!

Už má náhradu! Mariána Kotlebu (45) pred pár týždňami odsúdil Najvyšší súd SR na šesťmesačnú podmienku za sympatie k neonacizmu.

Po šiestich rokoch tak prišiel o teplé miestečko poslanca, no zostal šéfom extrémistickej ĽSNS. Zdá sa, že zatiaľ čo sa Kotlebovi nedarí v jeho politickej kariére, v súkromí to má naopak. Podľa informácií Nového Času vymenil neúspešné manželstvo s Frederikou za novú ženu.

Zatiaľ čo sa Kotleba verejne bil za „tradičné hodnoty“, doma mu to veľmi škrípalo. Ako vysvitlo pred pár rokmi, Frederika Kotlebová si našla v Egypte novú lásku, s ktorou tam ostala žiť. Africkú idylku vtedajšej manželky šéfa slovenských fašistov znásobil fakt, že Frederika zostala s novým partnerom tehotná. Napokon aj porodila dcérku Jannat, s ktorou tam trávi čas a na Slovensko chodia len sporadicky. Pôvodne bol v Egypte aj spoločný syn Kotlebovcov Ľudovít, no toho politik za dramatických okolností minulý rok zobral z Hurgady na Slovensko, čo vyústilo do mesiacov hádok.

V poslednom čase je okolo exmanželov ticho, no Novému Času sa podarilo zistiť, že aj Kotleba má novú partnerku. Ten síce v posledných týždňoch prišiel o poslanecký flek, pretože ho súd uznal za vinného zo sympatií k neonacizmu, no aspoň sa má o koho oprieť. Podľa našich informácií má byť jeho polovičkou už niekoľko mesiacov ekonómka Mária z Partizánskeho, ktorá má dve deti.

Donedávna mala pracovať v jednej zo základných škôl. Pôvodne sa v jej okolí hovorilo, že sa s Kotlebom medzičasom stihla rozísť a že mal dokonca stáť za tým, že prišla o prácu. Tieto tvrdenia zostávajú len v rovine špekulácií, no sama Mária na otázku, či mala vzťah s Kotlebom, odpovedala jasne. „Áno, mala a stále mám. Avšak súkromie si chcem strážiť,“ odpísala stručne Mária s tým, že viac sa k tomu nechce vyjadrovať. Nie je tak jasné, čo hovorí na Kotlebovu búrlivú minulosť v súvislosti s Frederikou, a ani to, ako hodnotí, že bol právoplatne odsúdený za prejav sympatií k neonacizmu. K našim otázkam o novom partnerskom vzťahu sa nevyjadril ani samotný Kotleba.

Egyptské avantúry

Frederika Kotlebová pred pár mesiacmi podávala trestné oznámenie v súvislosti s tým, že jej Kotleba zobral syna z Egypta. To však vyšetrovateľ odmietol. S Kotlebom sa však plánovala dohodnúť. Zdá sa, že sa tak aj stalo, keďže podľa posledných informácií ju bolo vidieť aj na Slovensku a pozrieť bola zrejme syna Ľudovíta. Kotleba po návrate z Egypta tvrdil, že nazývať to únosom je hlúposť a že ho tam poslal on sám. Frederika zatiaľ žije v časti Sahl Hasheesh neďaleko Hurgady. „Môj priateľ je Egypťan. Je to vzdelaný, inteligentný muž, pracujúci na vysokom poste. Po pôrode som odišla do Egypta kvôli priateľovi,“ opisovala Kotlebová svoju situáciu.

Vzťah Kotlebovcov

Leto 2011

- Frederiku Pospíšilovú zbili piati mladíci, v prípade sa angažoval Kotleba, zrejme vtedy ju aj spoznal.

5. 7. 2014

- Kotleba si vzal Frederiku za manželku v Čeríne za prítomnosti asi 50 hostí.

Apríl 2016

- Manželom Kotlebovcom sa narodil syn Ľudovít, ide o ich jediné dieťa.

Apríl 2019

- Frederika podala na súd žiadosť o rozvod.

11. 6. 2019

- Kotleba cestoval s kamarátkou do Egypta za manželkou.

21. 8. 2019

- Šéfa ĽSNS opäť odfotili pri prílete z Egypta iba so synom.

4. 3. 2020

- Súd manželov rozviedol. Starostlivosť o syna Ľudovíta nechal na Frederiku.

10. 5. 2020

- Frederika Kotlebová porodila svoje druhé dieťa a odišla žiť do Egypta s tamojším priateľom.

apríl 2021

- Kotleba zobral spoločného syna Ľudovíta od matky z Egypta a nechal si ho na Slovensku, Frederika o tom hovorila ako o únose.

máj 2022

- Kotleba má mať už niekoľko mesiacov novú partnerku, syna Ľudovíta má na Slovensku.