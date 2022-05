Surový útok tínedžerov v Košiciach, polícia ich už má: Kam sa podel dobitý muž z videa?

Hrozná bitka zachytená mobilom! Dvoch mladíkov z Košíc podozrieva polícia z výtržníctva.

Za obeť si mali vyhliadnuť ničnetušiaceho muža na Moskovskej ulici na Sídlisku KVP. Podľa záberov starší pán čakal na autobus, keď sa k nemu priblížili dvaja páchatelia, skopli ho na zem a začali ďalej kopať a udierať. Incident si nahrávali na mobil. Kto je obeťou, nie je známe.

Zábery z videa, ktoré pobúrilo Košičanov, zachytávajú, ako dve osoby vo večerných hodinách pristúpili k staršej osobe, čakajúcej na autobus na košickom Sídlisku KVP. Bez varovania kopli do muža, ktorý spadol na zem. V útoku pokračovali aj ďalej a uštedrili mu ešte niekoľko úderov a kopancov. Potom utiekli, zobrali si mobil, na ktorý to nakrúcali, a zábery uverejnili. Polícia po vyhodnotení záberov z videa začala vo veci konať.

„Nateraz sa vec preveruje ako podozrenie z trestného činu výtržníctva,“ uviedla s tým, že po vyhodnotení všetkých dôkazových materiálov a vykonaní všetkých úkonov smerujúcich k zisteniu totožnosti osôb zachytených na videozázname nevylučuje možnosť zmeny právnej kvalifikácie.

Podľa informácií Nového Času mali podozrivé osoby už zadržať. Za surovým útokom majú byť podľa viacerých Košičanov dvaja chlapci (15, 16). TV Markíze sa po výsluchu podarilo osloviť jedného z mladíkov. „Je to pravda, priznávam sa, som na tom videu. Nestalo sa to len tak náhodne, lebo my ho poznáme, ten dotyčný vie, prečo sa to stalo,“ uviedol mladík s tým, že malo ísť o pomstu. Tento útok pritom nemá byť pre mladíkov premiérou. Novému Času sa ozval aj Košičan Ľubomír (59) zo Sídliska KVP, ktorý mal s chlapcami pred mesiacom fyzickú potýčku vo vchode bloku.

„Umýval som chodbu, oni tam behali hore-dole, tak som ich vyzval, aby odišli. Nato mi začali tykať a vyskakovať do mňa. Vyhodil som ich z vchodu. O 15 minút už prišli štyria a začali mi klopať na dvere. To už domovníčka zavolala políciu, ktorá ich potom chytila,“ dodal. Mestská časť Sídlisko KVP je z incidentu zhrozená. „Ako sme boli informovaní obvodným oddelením PZ, páchatelia boli identifikovaní a dolapení,“ vyjadril sa starosta Ladislav Lörinc.