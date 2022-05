Zo svetovej olympiády hasičov si Peter s kolegami odniesol 13 medailí: Mal dieru v srdci, teraz je majster sveta!

Nič ho nezastaví! Peter Wojatschek (29) z Trstína (okr. Trnava) je hasičom už 5 rokov. Vykonáva toto povolanie s nesmiernym zanietením a láskou aj napriek tomu, že sa narodil s dierou v srdci a zachránila ho až operácia.

Tento húževnatý chlapík sa so svojimi štyrmi kolegami zúčastnil na 14. ročníku World firefighters games v portugalskom Lisabone, čo sú vlastne majstrovstvá sveta hasičov. A dosiahli tam historický úspech! Získali 11 zlatých a 2 strieborné medaily.

Peter (29) svoje povolanie miluje. Obliekol sa do vysnívanej uniformy, hoci mu osud vôbec neprial. „Narodil som sa s dierou v srdci a nevládal som vôbec nič, hoci som miloval všetky športy. Hneď som sa zadýchal. Ako 18-ročný som mal 110 kíl a vyzeral som hrozne,“ spomína na neľahké okamihy sympatický mladý muž. To bolo krátko po tom, ako mu lekári v hodine dvanástej operáciou predsieňového defektu srdca zachránili život a dieru v srdci mu doslova zaplátali. Po zákroku na sebe začal tvrdo makať. Vpred ho hnal jeho veľký sen - byť hasičom. Ten sa mu napokon splnil.

Čo všetko musel zvládnuť

Peter pracuje ako profesionálny hasič v Trnave, no tabuľky mu kvôli jeho zdravotnému stavu nedovoľujú ísť do terénu, preto robí operačného dôstojníka. „Ja som však chcel viac. Nevzdal som sa a som nesmierne hrdý na to, že sa to vyplatilo. Spolu s mojimi kolegami hasičmi sme najlepší hasiči sveta. Zo šampionátu World fire-fighters games sme spoločne priniesli 11 zlatých medailí a 2 strieborné,“ teší sa. Hovorí, že hry si môžeme predstaviť ako olympiádu všetkých hasičov na svete.

Súťaží sa v rôznych disciplínach - od atletiky, tenisu cez volejbal, silový trojboj až po zručnosť pri šoférovaní hasičského vozidla. „Ja som súťažil v halovom veslovaní na trenažéri veslovania. Každý pretekár musel odveslovať trať dlhú 1 000 metrov za čo najkratší čas. Ja som ju zvládol za 3:06 minúty,“ teší sa Peter, ktorý v tejto disciplíne skončil na druhom mieste. Zo štafety si však odniesol zlato. „Makali sme s chalanmi, pripravovali sme sa veľmi poctivo a zodpovedne a som veľmi rád, že to vyšlo,“ uzavrel spokojne. To však nie sú jediné úspechy šikovného mladíka z Trstína - ako prvému Slovákovi v histórii sa mi podaril vstup do špičkového Lion’s Den klubu. Rodina a blízki sú na neho právom hrdí, no najviac sa z jeho úspechu teší snúbenica Tatiana (29), s ktorou sa budú o pár týždňov brať.

Čo je diera v srdci

- Ľavá komora je od pravej oddelená štruktúrou, ktorá sa volá medzi komorová prepážka. V tej môže na základe nejakého ochorenia srdca vzniknuť diera, ktorá spôsobí skrat medzi pravou a ľavou komorou - to znamená, že krv prúdi z ľavej komory do pravej komory, ktorú tým preťažuje. Pravá komora môže za určitých okolností zlyhať, čo môže viesť až k úmrtiu. Táto vrodená i získaná chyba sa nedá liečiť, rieši sa len chirurgicky alebo sa neoperačne uzavrie špeciálnym uzáverom.

