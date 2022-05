Tu sa už naozaj zastavuje rozum: Dezinformátori šíria, že ukrajinské deti oslavovali výročie Hitlera! Pravda je úplne inde

Lži, ktorými sa snažia dezinformátori obalamutiť ľudí, sú často za hranicami nechutnosti. Najnovšie na svoju propagandu zneužili ukrajinské deti!

Otázkou je, koľko ľudí tomu už naletelo. Dezinformácie, ktoré manipulujú verejnou mienkou sa šíria rýchlosťou blesku. Mnohí Slováci naletia informáciám, ktoré štvú proti ukrajinskému ľudu bez akéhokoľvek overenia si ich pravosti.

Polícia Slovenskej republiky sa našťastie zaoberá vyvracaním rôznych hoaxov a urobila tak aj v tomto prípade. Na internete sa zdieľalo video, na ktorom boli, podľa šíriteľa myšlienky, nastúpené ukrajinské deti v tvare hákového kríža počas osláv výročia Adolfa Hitlera 20.apríla 2022 . Pravda o videu je pritom niekde úplne inde.

Video a fotografia z neho pritom pochádza z Ruska a nie je na nich hákový kríž ale číslo 55. "Fotografia nepochádza z Ukrajiny, ale z Ruska. Podujatie s názvom „Dobytie vesmíru“ sa konalo v centre mesta Penza v Rusku. Zúčastnili sa ho študenti, zástupcovia mládežníckych organizácií a študentských brigád. Mladí ľudia z Penzy sa postavili do radu v podobe čísla 55 – toľko rokov v tom čase ubehlo od letu Jurija Gagarina do vesmíru v roku 1961. Potom chlapci súčasne na príkaz vypustili do neba balóny - to všetko sa natáčalo zo strechy Domu mládeže. Potom nasledovali súťaže a kvízy o znalostiach vesmírnej histórie Ruska," uvádza polícia na facebookovej stránke Hoaxy a podvody- Polícia SR.

Cesta hoaxu je viac než šokujúca. "Hoax sa objavil najskôr na telegramových kanáloch. Najskôr sme ho videli na účte Zergulio (164 000 odberateľov), kde už bol odstránený, ale screenshoty sa šíria ďalej. Fotografiu s podobným popisom zverejnil overený účet Alexander Bunin (takmer 18 000 odberateľov), ale aj tam už je vymazaný. Na ruskej sociálnej sieti VKontakte je fotografia distribuovaná hlavne prostredníctvom príspevkov na osobných stránkach používateľov, ale existujú aj publikácie v skupinách. Odtiaľ sa táto fotografia s popisom, že deti v Ľvove oslavujú výročie narodenín Adolfa Hitlera dostala až na Slovensko," doplnila slovenská polícia.