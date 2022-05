V pondelok sa dočkáte jedného z najobľúbenejších nebeských úkazov: Ako by zatmenie Mesiaca prežil kozmonaut?

Zo Slovenska a Česka bude možné pozorovať čiastočné zatmenie Mesiaca v pondelok v skorých ranných hodinách.

Chystáte sa čiastočné zatmenie Mesiaca fotiť? Pošlite nám vaše zábery aj informácie kedy a z akého miesta boli fotené na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Zatmenie Mesiaca, ktoré sa blíži, bude výnimočné. Zo Slovenska budeme môcť síce sledovať iba čiastočné zatmenie, no napriek tomu bude inšpiráciou pre mnohých fotografov, či romantikov. "Zatmenie bude ako úplné pozorovateľné v západnej Európe, Atlantiku, severnej a južnej Ameriky a časti Pacifiku. Najlepšie podmienky budú v južnej Amerike," informuje astrofotograf Petr Horálek.

Zatmenie bude výnimočné kvôli výbuchu sopky Hunga Tonga v južnom Pacifiku. Vedci predpokladajú, že obyvatelia, ktorí budú mať možnosť vidieť úplné zatmenie, ho uvidia o čosi tmavšie práve kvôli tejto sopke. "Pokiaľ je atmosféra zakalená nejakým prachom, na Mesiac dopadá slnečných lúčov oveľa menej a zatmenie je výrazne tmavšie. V priebehu januárovej erupcie sa dostalo do výšky cez 30 kilometrov nad zemský povrch niekoľko stoviek tisíc kilogramov sopečného popola, ktorý stále cirkuluje vysoko v atmosfére, najmä nad južnou pologuľou, kde sú teraz každý deň pozorovateľné sýte karmínové súmraky a svitania spôsobené rozptylom slnečného žiarenia na vysoko položenom sopečnom prachu," vysvetľuje Petr Horálek.

V našich zemepisných šírkach začne čiastočné zatmenie v pondelok 16.mája o 3:32, voľným okom bude pozorovateľné až po 4-tej hodine. " Vtedy sa začne zdať, akoby bol Mesiac z ľavého okraja začadený čiernym dymom. V tej dobe nájdeme nášho kozmického súputníka nízko nad juhozápadným obzorom a na opačnej strane oblohy už bude pozvoľna svitať. Zatmenie bude siliť a o 4:28 hod. začne čiastočné zatmenie Mesiaca. Mesiac však bude klesať k obzoru a obloha veľmi výrazne blednúť, takže farby v zemskom tieni si už nevšimneme," popísal Horálek, na čo sa majú pozorovatelia pripraviť.

Ten zároveň vysvetlil, ako by tento jav vyzeral z pohľadu kozmonauta, ktorý by bol práve na Mesiaci: "Keby v tom okamihu stál na prevrátenej strane Mesiaca nejaký kozmonaut, uvidel by Slnko čiastočne zakryté tmavou Zemou, odopínanou naoranžovelým prstienkom našej atmosféry."