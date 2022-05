Mátýas zo stredoslovenskej dedinky si v Dubaji splnil sen: Šejkom vychovávam špičkové sokoly!

Mátýas Koncz (23) z malej dedinky Kleňany (okr. Veľký Krtíš) od detstva túžil po tom, že bude chovať sokoly. Osud bol k nemu prajný - nielenže sa stal sokoliarom, ale svoju prácu vykonáva v exotickom Dubaji, kde v dravcoch našli záľubu solventní šejkovia.

Mátýas je profesionálnym chovateľom na špičkovej farme, kde sa stará o viac ako 250 sokolov loveckých a sťahovavých. Ako sa dostal k tejto práci snov? Mátýasov otec je vášnivý sokoliar a práve on ho priviedol k tejto krásnej záľube.

„Keďže som sa do toho narodil, tak to už išlo samo od seba. Sokoliarstvo je krásne umenie, pri ktorom každý deň pracujete s dravcami. Vytvára sa vzťah a láska k dravcom a pocity, ktoré to vyvoláva, sú neopísateľné,“ prezradil Mátýas, ktorý vyštudoval strednú školu veterinárnu v Košiciach.

Spočiatku pracoval pod hradom Devín, odkiaľ sa vydal do sveta. Najprv zamieril do Talianska, kde robil s dravcami biologickú ochranu a vystúpenia. Potom ho to odvialo do Poľska, no pred dvomi rokmi dostal lukratívnu ponuku na prácu v Dubaji.

„Môj súčasný šéf ma našiel pomocou sociálnej siete, kde mi napísal. Vymenili sme si čísla, zavolali a dohodli sa na podrobnostiach práce a príchodu do Dubaja. Predpokladám, že si ma vybral, pretože sa mu zapáčil môj profil a videl, že som mal odvahu ísť bez problémov a váhania do neznáma,“ hovorí mladý sokoliar.

Dobre zaplatené hobby

Náročnému šéfovi však musel na novom pôsobisku dokázať, že je dostatočne dobrý na prácu profesionálneho chovateľa, keďže ide o špičkovú sokoliu farmu, ktorá má dobré meno v celých emirátoch. Jeho náplňou práce je kŕmenie dravcov, veterinárna starostlivosť, založenie nových chovných párov, inseminácia, špeciálna starostlivosť o vajíčka a mláďatá sokolov.

Koncz sa stará o 250 sokolov, no keďže nastal čas odchovnej sezóny, ich počty sa menia každým dňom, pretože sa liahnu mladé sokoly. „Pracuje sa mi tu veľmi dobre, robím to, čo ma naozaj baví. Je to, ako keby som robil svoje hobby, akurát na vyššej úrovni a mám za to aj zaplatené,“ teší sa Mátyi, ktorému sa Dubaj veľmi páči.

Problémy mu robia len vysoké teploty. Kým v Spojených arabských emirátoch ide o bežné povolanie a len v Dubaji je hneď niekoľko zahraničných breederov, na Slovensku to tak nie je. „U nás si odchov dravcov robí každý sám väčšinou ako hobby,“ uzavrel.

Sokol lovecký