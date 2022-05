Na Slovensku máme prvé tropické dni, Košičania sa už ochladzujú: Toto sú naše top fontány!

Leto sa začalo začiatkom mája! S príchodom prvých horúcich májových dní sa v Košiciach spustilo všetkých 16 fontán, ktoré prevádzkuje Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach.

„Sezóna fontán sa v roku 2022 začala vďaka prezidentskej návšteve už 27. apríla, keď sme ako správcovia spustili Spievajúcu fontánu. Sme radi, že sme boli na spustenie pripravení a uviedli sme fontány do prevádzky skôr, ako to bolo pôvodne plánované,” uviedol hovorca SMsZ Peter Sasák. Hrajúce, multimediálne či fontány s okrasnými japonskými kaprami si budú môcť návštevníci mesta vychutnávať až do konca septembra.

NAJživšia

Fontána znamení

Obvod celej fontány lemujú znamenia zverokruhu.

Vytvoril ju známy košický sochár Arpád Račko.

Na Hlavnú ulicu bola nainštalovaná v rokoch 1994 až 1995.

Vo fontáne sú počas leta nasadené japonské kapry.

Janka (22, zľava), Michalovce, Petra (24), Lučenec

- Aspoň na chvíľu si užívame slniečko v centre mesta, lebo sa musíme učiť na štátnice. Takýto relax v krásnom prostrední pri fontáne nám pomáha odreagovať sa a vyvetrať hlavu.

NAJstaršia

Spievajúca fontána

Najstaršia spievajúca fontána na území Slovenska a Česka

Postavená bola v roku 1986.

Fontána je známa svojimi piesňami, ktorých má v repertoári takmer 100.

Súčasťou je aj zvonkohra z 22 zvonov.

Tvorí ju až 750 dýz.

Katarína (30) a syn Luies (2), Svidník

- Najviac sa z fontány teší môj chlapček. Keď sme sem šli ráno, bola ešte vypnutá, ale neskôr sme sa vrátili. Aj by sa odvážil ísť dnu do vody, preto ho nesmiem spustiť z očí.

NAJkontaktnejšia

Fontána na Dominikánskom námesti

Na mieste sa nachádzala pôvodná fontána s datovaním do roku 1999. Súčasná podoba vznikla v roku 2009.

Tvoria ju vlnovité segmenty z flambovanej žuly

Ide o prvú fontánu, kde sa ľudia môžu schladiť.

DIANA (23), Košice

- Fontána je ľahko prístupná aj v týchto horúcich dňoch. Keď si človek trúfa, môže sa v nej aj vykúpať. Mne zatiaľ stačí si len ochladiť ruky.

NAJmodernejšia

Multimediálna fontána