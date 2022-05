Robert začal behať, keď mu ukradli bicykel: Teraz má za sebou 151 maratónov! Šialené, koľko kilometrov nabehá za mesiac

Tento šport miluje! Robert Tatrai (59) pracuje ako zdravotník v košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura, no vo voľnom čase sa venuje behu. K tomuto športu sa dostal pred 26 rokmi, keď mu ukradli drahý bicykel. Odvtedy behá takmer všade, o čom svedčí 151 absolvovaných maratónov, pričom sa zúčastnil aj 6 najprestížnejších na svete.

Hoci sa k behu dostal až po tridsiatke, neľutuje.povedal sympatický Košičan, ktorý s úsmevom dodal, že po maratóne je vždy najkrajšia sprcha a príjemný pocit z vyplavených endorfínov.

„Legendárny Emil Zátopek vystihol beh na dlhé trate tak, že keď chceš behať stovku, bež ju. Ak však chceš spoznať iný svet, bež maratón! A ten je aj mojím iným svetom, lebo vďaka maratónom som v podstate naozaj spoznal celý svet, keďže som už behal na všetkých kontinentoch. Veľkú radosť mám z účasti na šestici najprestížnejších maratónov v poradí New York, Berlín, Boston, Chicago, Tokio a Londýn, čo som dokázal za desať rokov. Práve do Londýna som sa až osem rokov nevedel dostať, no vyšlo to,“ vyznal sa zanietený športovec, ktorý začínal s polmaratónmi, až kým sa v roku 1999 neodhodlal na svoju premiéru na Podvihorlatskom maratóne v Michalovciach.

Najčastejšie sa v cieli radoval na legendárnom košickom podujatí. Medzinárodný maratón mieru je jeho srdcovkou a zabehol ho už 22-krát! „Pred každým maratónom mám úctu a rešpekt. Prípravu naň ovplyvňuje veľa faktorov, bezpochyby aj profil trate a počasie. Dôležitá je tiež psychická príprava. Pri behaní mladnem, je to môj život,“ prezradil Robert s tým, že v Nórsku ukončil škandinávsku sériu maratónov. Behal vo Švédsku, Fínsku, v Dánsku či na Islande. Jeho snom je štart na maratóne na Antarktíde.

