Na túto školu sa budú prihlášky len tak sypať: Na Tokaji vznikne vinárska akadémia

Košický samosprávny kraj (KSK) plánuje vytvoriť Tokajský vzdelávací inštitút.

Jeho základom by bolo stredoškolské elokované pracovisko v obci Viničky (okres Trebišov), ktorá je súčasťou Vinohradníckej oblasti Tokaj. „Pôjde postupne o eurofondový projekt, v rámci ktorého budeme túto školu prebudovávať na vinársku akadémiu,“ uviedol pre TASR predseda KSK Rastislav Trnka.

Zastupiteľstvo KSK v prvom kroku koncom apríla schválilo presun elokovaného pracoviska Viničky, ktoré je dosiaľ súčasťou košickej Strednej odbornej školy (SOŠ) poľnohospodárstva a služieb na vidieku, pod SOŠ agrotechnických a gastronomických služieb Pribeník. K zmene má dôjsť od 1. septembra 2023.

„V rámci programu Catching-up chystáme znovuvybudovanie tejto školy na vinársku akadémiu, čo by mal byť rozvojový impulz najmä pre vinárov a vinohradníctvo a oblasť Tokaja. Keďže v Košickom kraji máme tri vinárske lokality, je to naozaj dôležité. Je to aj odkonzultované s vinárskym cechom, Svetovou bankou a Európskou komisiou (EK),“ povedal Trnka.

Reštrukturalizačné opatrenie vo vzdelávaní by malo viesť k tomu, aby lepšie vyhovovalo potrebám regionálneho trhu práce a zúročilo jedinečnosť polohy atraktívneho tokajského regiónu. „Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje nemalú aktivitu a angažovanosť zo strany zriaďovateľa, školy, jej manažmentu, zamestnancov školy, spoluprácu so Zväzom vinohradníkov a vinárov Slovenska, miestnymi podnikateľmi a samosprávou,“ informoval poslancov Úrad KSK.

Elokované pracovisko Viničky bolo v minulosti samostatnou školou, ktorá v regióne južného Zemplína poskytovala vzdelávanie v odboroch vinárstva a vinohradníctva a udržiavala niekoľko storočí históriu špeciálnej technológie pri výrobe vín. Európska iniciatíva Catching-Up Regions, ktorú zastrešuje EK a Svetová banka, slúži na pomoc najmenej rozvinutým regiónom.