Začínali so 7 pracovníkmi, dnes ich majú vyše 50: V sociálnom podniku si zarobia až 800 eur

Lacno, slušne a prospešne! Taký je výsledok práce zamestnancov Sociálneho podniku Košického samosprávneho kraja, ktorí by sa na trhu samostatne len sotva uživili.

Murár Patrik Kaleja (27) a kosič Róbert Čisár (36) sú dvaja z viac ako 50 pracovníkov, ktorí v tomto podniku našli prácu a slušný zárobok. Potvrdzujú to aj ostatní zamestnanci, ktorí by sa inak asi vôbec neuplatnili, lebo patrili k znevýhodneným uchádzačom väčšinou bez vzdelania a výučného listu.

„Pracujem tu už asi pol roka a som spokojný. Murárčil som aj predtým, takže táto robota ma baví a aj živí. Mesačne je to až do 800 eur. S priateľkou Máriou zatiaľ bývame u mojej mamy v Družstevnej pri Hornáde, ale raz by som si chcel postaviť aj vlastný domček,“ povedal murár Patrik, ktorý s ďalšími parťákmi v rámci divízie Stavba na Luníku 9 stavia komunitný dom.

Nesťažuje sa ani jeho kolega z divízie Dom a záhrada Róbert: „Mám ženu a tri deti, dokonca som už dedo. Peniaze sa nám zídu a hoci by to mohlo byť aj viac ako 700 eur, kosenie i úpravy záhonov zvládam v pohode. Dokonca aj niektoré údržbárske práce.“

Riaditeľka tohto podniku Karolína Bortáková pre Nový Čas uviedla, že ich pracovníci si vyžadujú osobitý prístup, musia sa zdokonaľovať, ale nie sú na sociálnych dávkach a určite si zarobia viac, ako je minimálna mzda. „Naša práca sa rozpína do rôznych kútov kraja. Práce realizujeme aj v Rožňave, Gyňove, Sečovciach a aktuálne v Kluknave. Chceme byť ľuďom užitoční,“ povedala Bortáková.

„Sociálny podnik funguje druhý rok a z počiatočných 7 zamestnancov dnes zamestnáva vyše 50 ľudí. Aj keď išlo o ťažko zamestnateľných východniarov, všetci z nich sa chopili šance naučiť sa pracovať dobre a spoľahlivo,“ povedal košický župan Rastislav Trnka.