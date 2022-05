Moderátorka Kalisová priznala, že jednu vec už ďalej nevládze robiť: Nadobro s tým končím!

Miriam Kalisová je moderátorkou, matkou, inšpirátorkou a influencerkou. To je však nestačilo a pred časom sa rozhodla pridať si ešte jednu aktivitu. Ako však priznala, musela to stopnúť.

Moderátorka Kalisová je akčná žena. Zvláda prácu moderátorky, influencertky, ženskej inšpirátorky, je matkou krásnej dcérky, na vlastnú päsť si prerábala byt, pečie a stará sa aj o psíka. Niektoré ženy jej len ticho závidia. Moderátorka si však pred časom pridala ešte jednu aktivitu a to štúdium na vysokej škole.

Rozhodla sa študovať odbor psychológia. Nedávno však na instagrame vyšla s pravdou von. Aj keď ju škola bavila, musí s ňou skoncovať. "Končím so školou. Bola to krásna skúsenosť, kedy som si užila ten pocit, aké je to opäť byť študentkou, ale moja predstava o tom, ako budem študovať popri živote sa veľmi rýchlo zmenila na realitu, kedy som sa snažila nejako vpratať môj život do toho mála času, čo mi zostal popri škole," priznala Kalisová na instagrame.

Na škole sa jej však veľmi darilo. "Známky mám super, drvivá väčšina A, takže učiť som sa ešte nezabudla, ale za posledný rok som zabudla žiť. Užívať si život tak, ako som zvyknutá a takmer každý deň som podriaďovala povinnostiam v škole, tak ako bolo pre mňa odvážne s tým začať, tak oveľa odvážnejšie je pre mňa, nechať teraz školu s láskou ísť a byť znovu žena a mamina na plný úväzok, lebo aj ja aj Miucha si náš spoločný čas zaslúžime," netají moderátorka.

"Sem-tam na nejakú prednášku k tým kvalitným profesorom určite zablúdim, ak mi to dovolia, ale teda na formálne vzdelanie už čas a priestor v mojom živote nie je. V každom prípade, ak to zvažujete, určite to skúste. Ja som tam nabrala sebavedomie a som šťastná, že hlavička mi ešte funguje. Aj stresy pred skúškami som znovu zažila a určite by som si vyčítala, keby do toho nejdem. Mám skvelých spolužiakov a keby mám o polovicu menej aktivít mimo školy, zostávam," rozlúčila sa so školou Kalisová.