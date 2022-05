Michalovce sú prvé na Slovensku! V nemocnici je už možné darovať aj plazmu: Nový systém zachráni Gabkovi život

Gabko (10) zo Stropkova je kvôli zriedkavému ochoreniu celoživotne odkázaný na špeciálne lieky z krvnej plazmy.

Doteraz sa získavala len z klasických odberov krvi, čo spôsobovalo jej nedostatok. V michalovskej nemocnici ako prvej na Slovensku zaviedli odbery plazmafrézami, vďaka čomu sa dokážu vyrábať lieky nielen pre Gabka, ale aj ďalších pacientov so zriedkavým imunodeficitným ochorením. Ak si nedá lieky a pozor na nákazy, môže ho to stáť život. Taký je život mladého Stropkovčana Gabriela (10), ktorý má od narodenia raritné imunodeficitné ochorenie.

Chlapec je tak celoživotne odkázaný na lieky - imunoglobíny, ktoré sa vyrábajú z krvnej plazmy, ktorej je u nás žalostne málo. „U nás sa doteraz získavala len z klasických odberov krvi, čo spôsobovalo jej výrazný nedostatok,“ hovorí otec Gab­riel (48). Malý východniar podstupuje raz do mesiaca domácu liečbu, kde mu potrebné látky podávajú do tela vďaka prístroju vo forme infúzie. „Keby sme mu liek nedali, mohol by aj pri banálnej infekcii zomrieť alebo by mohol skončiť na dýchacích prístrojoch, aj keby chytil obyčajný kašeľ či teploty,“ dodal otec.

Vysvetľuje, že Gabkovo telo nevytvára žiaden imunoglobulín, čím je imunita tela nulová, a taktiež je mimoriadne citlivý na baktérie a infekčné choroby. „Nemohol absolvovať predškolské zariadenie. Teraz už však chodí do školy, kde sa mu darí. Jemu v podstate tie rúška v škole aj pomáhali, cez pandémiu sme nemali žiadne problémy,“ dodal Gabkov otec.

Nové darcovské centrum v nemocnici v Michalovciach umožní efektívnejší zber tejto vzácnej látky z ľudskej krvi. Na Slovensku máme približne 3-tisíc pacientov, ktorí sú na nenahraditeľné lieky odkázaní. Ako uviedla primárka hematologicko-transfúziologického oddelenia Ingrid Mrázová, krvná plazma sa dá odoberať dvoma spôsobmi. „Odberom celej krvi, čím sa získa približne 260 ml plazmy, alebo plazmafrézami, z čoho je výťažnosť približne 650 ml plazmy,“ uviedla primárka. Zdôraznila, že odber plazmy je bezpečný, pretože prebieha v jednorazovom, sterilnom a uzavretom systéme a trvá približne 45 minút.

Kto môže darovať krvnú plazmu?