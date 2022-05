Taliansky majster ich vyrobil pred 300 rokmi, teraz sa predali za rekordnú sumu: Cena týchto stradiváriek vás odrovná!

Čím staršie, tým drahšie! Husle, ktoré pred viac ako 300 rokmi vyrobil taliansky majster Antonio Stradivari, môžu stanoviť svetový rekord.

Očakáva sa, že sa vydražia za 16,5 milióna eur. Volajú ich aj da Vinci medzi husľami. Dôvodom je ich exkluzivita, kvalita a cena. Antonio Stradivari ich vytvoril v roku 1714. Ak sa predajú za očakávanú cenu 16,5 milióna eur, stanú sa najdrahšími husľami na svete.

Medzi ostatnými hudobnými nástrojmi budú tretie najdrahšie. Cenou ich prekonali ďalšie dva kúsky od Stradivariho. Violončelo, ktoré v roku 1711 objednal francúzsky kráľ Ľudovít XIV. pre svojho lekára, sa predalo za 19 miliónov eur. A najdrahšia na svete je viola, ktorú Stradivari vyrobil v roku 1719. Tá sa predala za 42,5 milióna eur.

Prečo tak dobre znejú

Aj husle jeho súčasníka z Cremony Giuseppeho Guarneriho znejú takmer tak dobre ako stradivárky. Podľa niektorých odborníkov za to môže drevo, ktoré bolo pri spracúvaní chránené lakom proti škodcom. Lak obsahoval agresívne chemikálie, ktoré drevo oslabili, a to potom lepšie rezonovalo. Ani Stradivari ani Guarneri o tomto dôvode netušili a ich žiaci potom nedokázali zvuk napodobniť.

Prečo sú také drahé

Okrem hudobných kvalít za to môže aj jednoduchá ekonomická poučka ponuky a dopytu. Stradivárok ostalo vo svete tak málo a záujem o ne je taký veľký, že to ženie ich cenu do astronomických výšok. Navyše, žiadne nové už nevyrobia.