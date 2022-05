Ďalšie otrávené vzácne vtáky, pohľad na ne je bolestivý: Obrovská škoda! Tri dravce majú hodnotu trojizbáku v Bratislave

Hrôza, na ktorú sa museli pozerať ornitolóvia vženie slzy do očí aj vám. Ochranári znovu objavili úmyselne otrávené dravce.

Páchateľ ani len netuší, akú obrovskú škodu spôsobil. Okrem toho, že zabil 3 nevinné stvorenia, ktoré zomierali v strašných mukách, urobil škodu až neuveriteľných 186-tisíc eur!

"Počas uplynulého víkendu boli v oblasti Záhoria nájdené ďalšie otrávené

dravce. Tentokrát išlo o dve vzácne haje červené a jednu kaňu močiarnu. Spoločenská hodnota chránených druhov bola vyčíslená až na 186 000 eur vzhľadom na skutočnosť, že úhyny boli zistené v chránenom území," informuje Tomáš Veselovský z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„V žiadnom prípade nešlo o náhodný skutok spôsobený nedbanlivosťou. Páchateľ úmyselne vyložil otrávenú, mäsitú návnadu do voľnej krajiny s cieľom otráviť predátorov. Tentokrát uhynuli dve haje červené a kaňa močiarna. Navyše, skutok sa stal v hniezdnej dobe. Otravu ešte musia potvrdiť laboratórne analýzy, ale na základe vonkajších znakov na uhynutých jedincoch takmer s istotou vieme povedať, že dravce boli otrávené,“ uvádza Boris Maderič z tímu LIFE Eurokite.

„Úmyselné otravy dravých vtákov sú vážnym problémom z viacerých hľadísk. Na jednej strane pri nich nezmyselne hynú naše najvzácnejšie druhy dravcov, ako sú haja červená, orol kráľovský a orliak morský. Zároveň sú otrávené návnady nebezpečné aj pre ľudí a spoločenské zvieratá. Najčastejšie používané jedy sa do organizmu vstrebávajú všetkými cestami, vdýchnutím, požitím, aj cez pokožku a sliznice. Môže sa stať, že s návnadou príde do kontaktu pes počas venčenia v prírode. Nástup otravy je rýchly, prvé výrazné príznaky prichádzajú do pár minút. Jed sa môže preniesť spolu s jeho slinami a výlučkami aj na majiteľa, ktorý sa psa snaží zachrániť,“ dopĺňa Tomáš Veselovský.

Ak nájdete otráveného dravca, treba byť na pozore! „Ľudia by mali spozornieť, ak nájdu uhynutého dravca ležiaceho na bruchu s poloroztiahnutými krídlami, kŕčovito zovretými pazúrmi, kúskami mäsa v zobáku alebo v blízkosti mäsitej návnady. Častým indikátorom otravy býva aj uhynutý hmyz v tesnej blízkosti nájdeného jedinca. Uhynutých jedincov sa nedotýkajte, aby ste neutrpeli ujmu na zdraví. Len ich odfoťte mobilom, poznačte si súradnice miesta nálezu a kontaktujte príslušné úrady,“ informuje Veselovský.

Po náleze čakalo ochranárov množstvo práce. „Dokumentovanie miesta nálezu na Záhorí sa natiahlo do neskorých nočných hodín. Počas nasledujúceho dňa sme v spolupráci s pracovníkmi Štátnej ochrany prírody SR a príslušníkmi polície z Odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality, s využitím technických prostriedkov, dôkladne skontrolovali široké okolie. Dravce totiž môžu uhynúť aj stovky metrov od otrávenej návnady. V teréne nám pomáhala aj policajná kynologická jednotka z Poriečneho oddelenia, ktorá disponuje služobnými psami špeciálne vycvičenými na vyhľadávanie vysokorizikových chemických látok, ktoré páchatelia používajú pri výrobe otrávených návnad. Našťastie, ďalšie uhynuté jedince a návnady už neboli nájdené,“ upresňuje Maderič.