Slováci priniesli hneď 3 zlaté medaily z majstrovstiev sveta: Súťažili aj so svojimi štvornohými parťákmi!

Historický úspech! Traja Slováci Tomáš Hockicko (44), Lucia Pelikánová (28) a Marcel Dučák (36) vybojovali na majstrovstvách sveta v individuálnom mushingu vo Francúzsku tri zlaté medaily.

Veľký podiel na tomto úspechu majú aj ich psí parťáci Rúfus, Akim a Nino. Sú šťastní a na medaily sa nevedia vynadívať. „Je to historický úspech, sme spokojní. Priniesli sme na Slovensko medaily a veríme, že to nie sú naše posledné,“ povedali spoločne Tomáš, Marcel a Lucia, ktorí sa už teraz chystajú na ďalšie MS v Nemecku. Tomáš Hockicko, ktorý je z Košíc, sa tomuto športu venuje 7 rokov.

„Keď sme uvažovali o kúpe psíka, tak som chcel jednoznačne svojho tréningového parťáka. Nechcelo sa mi behať v lese samému. Neskôr som sa dozvedel, že existuje šport, kde sa behá so psom. Moja manželka mi povedala, že v Prahe je charitatívny beh so psom, či to nechcem vyskúšať. Tak sme išli. Dopadlo to tak, že sme boli druhí, a vtedy sme si povedali, že poďme do toho,“ prezradil Tomáš, ako začal s týmto netradičným športom. Časom sa vyprofiloval na disciplínu, kde súťaží na kolobežke ťahanej psom. Vo Francúzsku sa mu zadarilo tak veľmi, že so svojím štvornohým parťákom získal zlato.

„Viete, niekto si myslí, že týmto týrate psa, ale to vôbec nie je pravda. Môj Rúfusko, s ktorým chodíme na preteky, je šťastný pes. Je to európsky saňový pes - špeciálny športový kríženec. Potrebuje činnosť, a keď mu to človek ukáže, je rád, že to môže robiť,“ opísal Tomáš, ktorý svojho Rúfusa pravidelne „dopuje“. „Pre neho je poctivý doplnok žinčica s medom, tú dostáva pred každými pretekmi,“ prezradil s úsmevom Tomáš.

Vydreté zlaté kovy

K Tomášovi sa v úspešnom ťažení pridala aj Lucia Pelikánová, ktorá pochádza z Bratislavy a pracuje ako zdravotná sestra. Vo voľnom čase behá canicross, no so psom trénuje len od augusta minulého roku. Zlatá medaila v jej podaní je skutočne husársky kúsok. „Zohnali sme európskeho saňového psa. Volá sa Akim a má dva roky. Práve on bol so mnou na MS. Veľmi sa teším zo zlatej medaily a verím, že na MS v Nemecku budeme mať tiež úspechy,“ poznamenala Lucia.

Tretím úspešným Slovákom je Marcel Dučák, ktorý súťažil s Ninom. Jeho saňový pes má dva a pol roka. Bikejöringu, teda súťaži, kde spolupracuje pes a cyklistom, sa venuje už roky. „Začínal na záprahoch s huskym, no neskôr sa mu zapáčila kombinácia biku so psom, čomu sa venuje dodnes. Verili sme, že budeme mať aspoň jednu z medailí, zlato nás potešilo,“ prezradila Marcelova partnerka.

Svetoví šampióni