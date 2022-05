Šikovné študentky vymysleli elixír života pre rastliny: Táto tabletka vzkriesi zúbožené kvietky!

Šikovné študentky zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej dokázali, že majú filipa.

Snaha o záchranu školskej zúboženej rastliny Grety vyústila do založenia študentskej firmy. Z odpadu z jedálne a pokosenej trávy vytvárajú dokonale vyvážené kompostové tabletky, ktoré dokážu oživiť akúkoľvek rastlinu a dodať jej potrebné výživné látky. Je bez zápachu, chemikálií a dodáva nový život.

Kreatívne východniarky Nina (18), Natália (18), Simona (18), Emma (18) a Gabriela (18) zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Košiciach vytvorili hrudkovité hnojivo v tvare tabletiek, ktoré pomáha izbovým, ale aj ostatným rastlinám k ideálnemu rastu a svoje výživné látky rozkladá postupne.

Členka študentskej firmy Emma (18) prezradila, že spolu s ďalšími spolužiačkami študujú architektúru a interiérový dizajn. Svojím novým nápadom tak aplikujú teóriu zelenšej architektúry v praxi. „Inšpiráciou bola školská rastlinka, ktorú sme našli v kabinete. Dali sme jej meno Greta. Bola v zúboženom stave. Preto sme pre ňu vytvorili naše špeciálne hnojivko. Už o pár dní jej listy zozeleneli a dostala nový dych. Za dva mesiace bola ako nová, úplne na nepoznanie,” dodala Emma. Neskôr jej v škole našli aj manžela, ktorým sa stal kvet Alfonz.

Čaro kompostu

Materiál na výrobu drobných kompostových tabliet majú v škole. S pomocou školníka zbierajú odpad z jedálne a kompostujú ho spolu s pokosenou trávou. Hotový kompost následne sušia v trubiciach, odkiaľ ho vytláčajú a krájajú na tabletky. „Môžeme každému zaručiť, že je to stopercentne prírodné, nepridávame tam žiadne ďalšie chemikálie bez iných prímesí,” pochválila svoj tím Emma.

S týmto nápadom vynikli aj na aprílovom veľtrhu podnikateľských talentov, odkiaľ si odniesli dve prvé miesta a postúpili do celoslovenského finále, kde budú bojovať o postup do medzinárodného kola v Estónsku. „Myslíme si, že je to príbeh Grety, ktorá sa dokázala ‚postaviť na nohy‘, vďaka ktorému vieme naším hnojivom ľudí osloviť,” dodala pyšná študentka.

