Máte ho snáď dlhší? V Námestove postavili obrovitánsky máj: To číslo vás zarazí!

Máj lásky čas je tu! Niektoré mestá už vztýčili svoje ozdobené dreviny, iné to ešte len čaká. To, čo sa podarilo v Námestove, však vyzerá na rekord!

Máte v obci ešte vyšší alebo krajší máj? Pošlite nám fotky a informácie na mail tip@novycas.sk alebo whatsapp 0918 620 001!

Viaceré mestá sa už pýšia vztýčenými vysokými májmi. A stále sa nájde aj pár odvážlivcov, ktorý máj postavia pred dom svojej milovanej na znak lásky. Máj by mal byť mladý a vysoký stromček, väčšinou smrek, jedľa alebo breza, ozdobený stužkami. V minulosti bol symbolom na jar ožívajúcej prírody.

Do redakcie Nového Času prišla fotografia mája, ktorý postavili v Námestove na Orave. Podľa informácií by mal merať až neuveriteľných 27 metrov. Bude to najvyšší máj tohto roka na Slovensku alebo sa ho podarí niekomu prekonať?