Gymnazisti z Košíc zvíťazili na medzinárodnej súťaži: Ich nevysychajúca fixa si získala svet! Sledujte koľko odpadu ušetrí

Prerazili svojou šikovnosťou! Partia študentov z Gymnázia Poštová v Košiciach si pred 2 rokmi založila študentskú firmu.

Z odpadu tlačiarní a s pomocou špeciálnych ekologických prímesí začali vyrábať nevyschýnajúce a k životnému prostrediu šetrné fixky. Ich inovácia im priniesla prvenstvo na súťažiach na Slovensku. Podarilo sa im však ovládnuť aj finále celosvetovej súťaže The De La Vega Global Entrepreneurship Award a stali sa tak najlepšou študentskou firmou sveta.

Keď pred 2 rokmi zakladali študentskú firmu, ani im nenapadlo, že ňou prerazia do sveta. Gymnazisti Miroslava (18), Jakub (19), Oszkár (18), Rebeka (19), Radka (18) a Gréta (19) sa rozhodli vyrábať fixky z neškodného odpadu voskových tlačiarní, ktorý bol doteraz vyhadzovaný.

Po vyše 300 experimentoch sa im s pomocou pridaného škrobu, oleja a farbiva podarilo vytvoriť dokonalý produkt - fixku, ktorá nevyschne. Ako priblížili študenti, za jeden rok sa na svete vyprodukuje 35 biliónov nerecyklovateľných fixiek, čo predstavuje hmotnosť dvoch obrovských mrakodrapov. Tá ich je k prírode šetrná a úplne recyklovateľná.

Nápad košických gymnazistov zaujal aj svetovú porotu a s ich fixkou Scribo sa stali najlepšou študentskou firmou. Toto ocenenie im v apríli udelila vzdelávacia organizácia Junior Achievement (JA) Worldwide v súťaži The De La Vega Global Entrepreneurship Award. Riaditeľka JA Slovensko Eva Vargová doplnila, že o prestížne ocenenie sa uchádzalo šesť nominovaných najlepších študentských firiem z celého sveta.

„Európu a predovšetkým Slovensko reprezentovala študentská firma Scribo, ktorá vyhrala v minulom školskom roku súťaž o európsku cenu za najlepšiu študentskú firmu a teraz aj svetové finále. Prvýkrát v 30-ročnej histórii JA Slovensko sme získali takéto významné ocenenie,“ uviedla Vargová.

Čas na skutočnú firmu

Študentov čakajú o pár týždňov maturity a na gymnáziu končia. „Naša študentská firma mala fungovať len rok, no vďaka úspechom na súťažiach sa to pretiahlo na dva roky. S ukončením štúdia táto firma skončí, no následne si môžeme vytvoriť už reálnu firmu, o čom aktívne uvažujeme,“ priznal Jakub (19). Za svetový úspech vďačí aj tomu, že všetci členovia dali do výroby a výskumu všetky svoje sily.

FIXKA Scribo

- Používaná v 400 firmách v 10 krajinách sveta

- 20 predajných miest na Slovensku

- Predaných 3 000 balení

- Použitím Scribo sa predišlo vytvoreniu viac ako 1 tony plastického odpadu

- 4 možné farby, ktoré sú na trhu - čierna, červená, zelená a modrá