Našli ste v prírode opustené mláďatko? Pozor na najväčšiu chybu, ktorá ho môže stáť život!

Jar je veselým, ale aj náročným obdobím pre prírodu. K životu sa postupne prebúdzajú lesy aj lúky a na svet prichádzajú prvé mláďatká. Nie všetky však majú šťastie a niektorým treba k prežitiu dopomôcť.

V prírode teraz prichádzajú na svet mláďatká každého druhu. Práve v tomto čase však môžu aj ľudia na prechádzke v lese natrafiť na opustené jedince, ktoré by bez pomoci neprežili. Ako však pripomínajú ochranári, nie všetky zvieratká potrebujú našu pomoc. Ak napríklad natrafíte na malého zajačika alebo už plne operené mláďa drozda, ktoré stojí v tráve, treba ich nechať tak. Rodičia si ich tam len odložili.

Každú starostlivosť o iné odvrhnuté mláďatká by však bolo treba zveriť odborníkom. Ľudia totiž opakujú chybu, ktorá zvieratká môže stáť život. "Kravské mlieko mláďatá zabíja. Toto je mláďa plcha. Je vo veku, kedy by sa malo učiť samé prijímať potravu, plne sa pohybovať, behať, skákať. Namiesto toho dostáva umelú výživu, probiotiká a bojuje o život. 5 dní dostávalo kravské mlieko, ktoré nevie tráviť, nemá z neho takmer žiadnu výživu, spôsobilo zápal čriev a podvýživu," informuje Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom na svojom facebooku.

Otvoriť galériu Mláďatko plcha takmer doplatilo na ľudskú neznalosť. Zdroj: Facebook/ Záchranná stanica pre voľne žijúce živočíchy Brezová pod Bradlom

Záchranná stanica upozorňuje, že nájdené voľne žijúce zvieratká nemajú byť pre nálezcu dôvodom na experimenty. "Toto je ďalší z prípadov, kedy sa k nám dostalo mláďa kŕmené kravským mliekom, naposledy to boli malé kuny, zo 4 prežila len jedna. Ani bezlaktózové mlieko nie je riešenie. Núdzovo sa pre všetky zvieratá dá použiť kozie, no vždy je potrebné mláďatá odovzdať do záchranných staníc, kde dostanú adekvátnu náhradu. Okrem toho plchy, veverice alebo ježkovia sú chránené živočíchy, ktoré nesmiete chovať doma!" Upozorňujú ochranári.