Budúca učiteľka Annamária vytvára nádherné portréty: Jej kresby obdivuje aj hollywoodska megastar!

Budúcej učiteľke v materskej škole Annamárii Nagyovej (20) z obce Močenok (okr. Šaľa) stačí obyčajná ceruzka, aby vytvorila krásne portréty.

(známeho pod prezývkou The Rock) či šampióna vo fitnes Arrana Ara, s ktorým sa jej črtá osobné stretnutie v Anglicku.

Annamária úspešne skončila pedagogickú školu, prácu v materskej škole má však dohodnutú až o pár mesiacov. Rozhodne nestráca čas. Chodí po brigádach, predáva zákusky a najnovšie ju pohltilo kreslenie. „Môj príbeh o láske ku kresleniu sa začal už v detstve. Vždy som prejavovala skôr umelecké stránky osobnosti. Ako malé dieťa som kreslila všade, kde sa len dalo. Nielen na papier, ale všade, kde moja detská ruka dočiahla. Pokreslené boli napríklad steny, nábytok, dokonca aj podlaha,“ spomína so smiechom mladá dievčina.

Vášeň pre kreslenie jej zostala doteraz a na instagrame si založila účet so svojimi výtvormi, ktoré nám trošku priblížila. „Herec Dwayne Johnson je osobnosť, ktorá má niečo do seba. Má črty tváre, s ktorými sa viem vyhrať a sedieť nad nimi hodiny,“ prezradila. „Zameriavam sa na to, ako ten človek navonok vyzerá, či má šmrnc. Musím si rozmyslieť, koho nakresliť, pretože ide o to, aby som ľudí zaujala svojou prácou,“ vysvetlila Annamária.