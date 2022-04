Maroš prišiel na to, ako oklamať zálohomaty: Neuveriteľné, koľko sa dá na tomto podvode zarobiť!

Od spustenia zálohovacieho systému plastových fliaš na Slovensku ubehlo len zopár týždňov a už tu máme prvé ohlasy o potenciálnom zneužívaní! Na pomerne okatý spôsob, ako prístroj doslova oblbnúť, prišiel aj vývojár Maroš Voronič (42) z Michaloviec. Ako vášnivý technológ sa snažil otestovať novinku zo všetkých strán a zistiť tak aj jej slabiny. Prístroj oklamal jednoduchým trikom a do automatu tak úspešne vložil aj fľašu, ktorá nie je bežne zálohovateľná.

Maroš (42) sa venuje nezávislému výskumu a vývoju v oblasti ochrany odpadu pred medveďmi a zverou. Ako sám priznáva, keďže donedávna medvede spali, aj on mal čas zaujímať sa o iné témy a oblasti. „Prišiel som na spôsob, ako takýto automat jednoducho hacknúť. Stačí zálohovateľnú etiketu oskenovať a nalepiť na inú, nevratnú fľašu. Ak sa vydá človek na prechádzku do lesa, človek vie tieto nevratné fľaše nazbierať, nalepiť etikety a takto ľahko ich odovzdať do automatu. Ja osobne som proti tomu a nikoho nechcem navádzať. Chcem ale upozorniť ľudí a kompetentných, aby prehodnotili, či sú súčasné systémy vhodné a či nenarobia viac škody štátu aj prevádzkam,” opísal Voronič s tým, že má aj riešenie, ako tento problém opraviť.

Ľudia, ktorí by sa podobným spôsobom rozhodli v prevádzkach s automatom privyrobiť, by si s väčšou námahou mohli pripísať celkom slušný balík peňazí. Aj pred týmto Maroš prevádzky varuje. „Ak si to rozmeníme na drobné, na jeden hárok papiera vieme vytlačiť tri etikety. S jedným 500-kusovým balíkom papiera tak vieme urobiť 1500 etikiet. Aj po odpočítaní nákladov si tak človek vie zarobiť okolo 200 eur,” povedal Voronič s tým, že podľa neho tento systém už ľudia s veľkou pravdepodobnosťou zneužívajú od začiatku.

Ministerstvo životného prostredia reagovalo, že správca zálohového systému už v spolupráci s odbernými miestami zachytilo prvé podvody ešte v štádiu pokusov. „Ich páchateľov sa podarilo identifikovať a postúpiť na riešenie polícii, pričom záloha nebola uplatnená. Hoci zálohový systém je na Slovensku nový, nie je nový vo svete. Slovensko sa pri príprave celého systému inšpirovalo tými krajinami, v ktorých spoľahlivo funguje,” uviedlo ministerstvo.

Správca systému: Počítali sme s výskytom podvodov

Lucia Morvai, hovorkyňa Správcu zálohového systému, neziskovej organizácie koordinujúc ej fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku reagovala, že predpokladali výskyt pokusov o podvody zo strany spotrebiteľov ako je napríklad aj kopírovanie čiarových kódov ci loga zálohového systému. “S tým systém aj počíta a je na to pripravený. Riziká vyplývajúce pre zálohový systém sú obmedzené a na strane zálohového systému sú implementované procesy pre zabezpečenie ochrany na niekoľkých úrovniach, od viacerých kombinácií úrovní detekcie obalov a následného stláčania v zálohomatoch cez ďalšie sprievodné opatrenia v spolupráci Správcu zálohového systému a odberných miest. Rôznym typom spotrebiteľských podvodov sa dá vyhnúť, odhaliť ich a riešiť uplatňovaním správne nastavených požiadaviek na zálohomaty, prostredníctvom ich kontroly a inštrukcií pre prevádzkovateľov, inštaláciou kamerových systémov v okolí zálohomatov a mnohé ďalšie,” uviedla Morvai.