Retrosedačka v Dedinkách sa po 12 rokoch dala do pohybu: Prvými cestujúcimi sú vrecia piesku!

Retrosedačka v Slovenskom raji ožíva po 12 rokoch. Prvými cestujúcimi z Dediniek na planinu Geravy boli 80-kilogramové vrecia piesku v rámci záťažovej skúšky. Návštevníkom by táto atrakcia, ktorej obnovenie stálo vyše 900-tisíc eur, mala slúžiť už od letnej sezóny.

Verili v to azda len tí najväčší optimisti, no s rekonštrukciou lanovky sa naozaj finišuje. „Prebiehajúce záťažové testy sa skončia už o pár dní. Verejnosť si však ešte musí počkať na kolaudačné konanie, udelenie povolenia a licencie. Veríme, že od júna otvoríme sezónu,“ prezradil starosta Dediniek Milan Červenka. Pripomenul, že nástupnú aj výstupnú stanicu čaká ešte dokončenie opláštenia, no česká firma z mesta Chrudim už končí s celou rekonštrukciou.

„Bez pôvodnej dokumentácie a chýbajúcich náhradných dielov to bolo ťažké. Veľa podobných jednosedačiek už veru nie je. Verím však, že táto vydrží ďalších 20 rokov,“ povedal Ladislav Němec z českej firmy. Náklady sa bez dane vyšplhali na 905-tisíc eur, pričom KSK prispel sumou 463-tisíc eur, ďalších 318-tisíc bola dotácia úradu podpredsedu vlády a zvyšok sú úvery obce.

O prevádzku sa pre začiatok postará 7 zamestnancov, pričom sedačku chcú prevádzkovať aj v zime. Obojsmerný lístok by mal stáť zhruba 15 eur. „Pre cestovný ruch to bude znamenať návrat turistov a dúfame, že táto atrakcia bude veľkým lákadlom,“ spomenul starosta. Keďže ide o jednosedačku v retro štýle, rodičov s ratolesťami bude zaujímať samotná preprava. „Dieťa do 12 rokov a do výšky 150 centimetrov môže sedieť spolu s dospelou osobou,“ dodal Červenka.

Retrosedačka v číslach

Jej prevádzka sa začala v roku 1970.

Šikmá dopravná vzdialenosť - 1 987 metrov

Prevýšenie staníc - 221 metrov

Maximálna dopravná rýchlosť - 2,2 m/s

Počet sedačiek - 146

Prepravná kapacita - 290 osôb/hod.

Počet traťových podpier - 32

Z histórie

Lanovku dali do prevádzky v roku 1970, stavali ju len pomocou lesníckych lanoviek asi 3 roky. Merala až 1 951 metrov, na trase bolo 32 oporných stĺpov a prekonávala prevýšenie vyše 200 metrov. Trasa viedla až cez tri kopce. Vyvezenie sedačkou trvalo 20 minút. Prevádzku skončili v roku 2010.