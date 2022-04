Do prešovskej pizzerie vošiel muž so zbraňou: S tým, čo urobil potom, by ste nerátali ani v sne!

Poriadne adrenalínový zážitok pre obsluhu pizzerie v Prešove. Do prevádzky vošiel muž so zbraňou, za ktorým sa nahrnuli ďalší štyria, to čo sa stalo potom, vás dostane.

Muž so zbraňou vošiel do pizzerie v Prešove a hoci situácia vyzerala spočiatku poriadne napínavo, skončilo sa to šokujúco. O incidente informoval portál presov.dnes24.sk. Kuriózna situácia sa odohrala v Prešove v stredu podvečer. Do pizzerie vošiel najskôr muž, ktorý mal v ruke zbraň a mieril ňou pred seba. Za ním došli do prevádzky ďalší 2 muži a potom ešte ďalší dvaja. Podľa záberov z kamery muž potom zbraň odložil a spolu vyšli z dverí. Podľa informácií presov.dnes24.sk si totiž pištoľník objednal pizzu, na ktorú počkal na terase. Potvrdené! Na Martina sa kolega († 29) pred vraždou sťažoval: Hamran spravil poriadky s prešovskou políciu Tam, podľa portálu, muž zbraň znovu vyložil na stôl. Zamestnanci preto zavolali políciu. Portál presov.dnes24.sk informuje, že polícia muža zadržala a zistila, že šlo len o atrapu zbrane. Tá istá reštaurácia má však nešťastnú spojitosť s tragédiou pri ktorej syn prešovskej primátorky zastrelil svojho kolegu. Policajti Filip a Martin pizzeriu navštívili predtým, než Martin popravil svojho kolegu. Na pohrebe chýbalo vedenie prezídia i šéf policajtov Hamran: Prečo sa s Filipom († 29) neprišli rozlúčiť?!