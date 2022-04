Chlapček z Ukrajiny uteká pred vojnou, na hraniciach si ho zapamätajú navždy: Takto nám Kolja pomáhal so zvieratami!

Uteká pred nešťastím, na hraniciach však zabúda na vojnu pri zvieratkách. Ochranárom zo Zvieracieho ombudsmana pomáha len 10-ročný Kolja.

Opustil svoj domov kvôli vojne. Aj keď má sám málo, myslí aj na ostatné trpiace živé stvorenia. Zvierací ombudsman na facebooku zverejnil príbeh chlapčeka z Ukrajiny, ktorý sa ponúkol pomáhať na hraniciach v Zvieracom hotspote, kde sa starajú o zvieratká z Ukrajiny.

"Jeden chlapec nám však zostane v pamäti - 10-ročný Kolja, ktorý na Slovensko utiekol pred vojnou so svojou mamou z Dnipra. Počas čakania na ďalší presun, prišiel Kolja so šálkou kakaa k nám do stánku s otázkou ´Čo robíte pre zvieratká?´ Zobrali sme ho k sebe a navrhli mu, aby sa pridal k nám pomáhať," napísali na facebookovej stránke Zvierací ombudsman.

"Bez váhania a s úsmevom súhlasil a pomáhal asistovať pri čipovaní, vyšetrení, vyberal krmivo, oblečenie a ostatné potreby pre zvieratká. Počas krátkych prestávok si dokonca zahral s našim veterinárom a dobrovoľníkmi futbal," pokračujú ochranári zo Zvieracieho ombudsmana, ktorí okrem iného prezradili, že Kolja sa túži stať veterinárom.