Bojovník Boráros mal podviesť priateľku Moniku počas pôrodu ich dcérky: Podľahol TEJTO sexici?!

Špina sa valí z každej strany! Gábor Boráros (30) spôsobil opäť rozruch po tom, ako jeho partnerka Monika Jakliová na sociálnych sieťach priznala, že ju kontroverzný MMA bojovník podvádzal v čase, keď práve privádzala v pôrodnici na svet ich dcérku Zoru.

Z okolia prominentného páru sa teraz začínajú ozývať hlasy, ktoré detailne opisujú, čo sa v ich búrlivom vzťahu vlastne dialo.

Podľahol tejto sexici?! Boráros svojho času plánoval so silikónovou blondínkou dokonca svadbu, no všetko sa obrátilo naruby po tom, ako Monika vyšla s pravdou von. „Áno, stalo sa to, čo som si nepriala ani v najhoršom sne. Naozaj si myslím, že každá žena si zaslúži byť milovaná, najmä v období, keď dá život dieťaťu. Gábor hľadal svoje šťastie niekde inde. Už ho nedokážem vidieť ako svojho partnera, ale ani ako zodpovedného otca malej dcérky,“ napísala zdrvená čerstvá mamička dcérky Zory.

Do redakcie Nového Času sa následne ozval čitateľ, ktorý prezradil, že novým objektom záujmu Borárosa má byť mladá, tentoraz brunetka Réka z Komárna. Luxusné auto účastníka reality show Survivor je vraj vidieť zaparkované pred jej domom takmer každý večer.

Portál expres.cz však prišiel s ešte oveľa pikantnejším svedectvom. Údajne malo dôjsť vo vzťahu k niekoľkým neverám a potom dokonca k veľmi búrlivému rozchodu. „Dôvodom nebola len jedna žena, bolo toho viac,“ zveril sa Expresu človek, ktorý prehovoril len pod zárukou anonymity. „O Gáborovi sa vie, že je celkom strelec,“ prezradil ďalej anonym a jedným dychom dodal: „Oni si však nemajú čo vyčítať,“ tvrdí zdroj, podľa ktorého krásna Monika tiež nebola úplne vzorná partnerka.

Samotný Boráros odpovedal na zvesti o nevere a krachu jeho vzťahu nezvyčajne. „Na také pi*oviny nereagujem a ani to nečítam. Je mi jedno, čo sa kde píše. Všetko je v poriadku. Mám za sebou operáciu, som zdravý a môžem ďalej trénovať. Urobil som veľa vecí, predal som byt a spoločne bývame v jednom dome. Dávam sa dokopy po zranení, ktoré som mal v šou Survivor. To je pre mňa najdôležitejšie, rovnako ako moja dcéra Zora, je to moja najväčšia láska,“ povedal pre televíziu Nova Boráros.