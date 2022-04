Pri videu z Nízkych Tatier si budete ťukať na čelo: Otrasné, čo urobil turista pri medveďovi! Takto ľudia odsudzujú šelmy na smrť

Na internete sa šíria viaceré videá so stretu turistov s medveďom v Nízkych Tatrách. Len včera sme zverejnili video, ako medveď naháňal skupinku turistov s deťmi, ochranári sú zhrození.

Selfiečkami sa turisti podpisujú pod smrť medveďa, upozorňujú ochranári. Po videu, kde sa s medveďom zoči voči stretli skialpinisti, ktorí sa ho snažili odplašiť od skupinky turistov s deťmi, vyšlo na povrch nové video, ktoré zachytáva neprístojné správanie sa turistu.

Medveď hnedý, ktorý stratil plachosť a turisti v Nízkych Tatrách ho už poznajú, sa priblížil k ceste. Turista podišiel len na krok od neho, zatiaľ čo ostatní si to fotili a nakrúcali. Práve takýmto správaním však turisti spôsobili to, že medveď bude musieť byť utratený.

"V prípade tohto medveďa, bol spúšťačom zmeny jeho správania pravdepodobne biologický odpad, ktorý pracovníci Chaty M.R. Štefánika vyhadzovali na kopu do kosodreviny priamo pred chatou. Išlo o nespotrebované zvyšky potravín z kuchyne (zelenina, ovocie, a pod.), ktoré boli objavené na jeseň v roku 2021 členmi Spolku Prales Dětem. Medveď začal zvyšky ľudskej potravy využívať ako pravidelný zdroj potravy, čo v ňom umocnilo ten, pre medveďa nejnebezpečnejší reflex. Medveď sa naučil, že človek je zdrojom potravy," vysvetlil lesník Majo Hletko pri videu.

Ako sám lesník uvádza, medveď sa už správa ako Yogi známy z rozprávky. Otravuje turistov a dožaduje sa potravy. Je však len otázkou času, kedy sa celá situácia zvrtne. "V roku 2002 sa na identickej lokalite (medzi rekreačným strediskom Tále a Trangoškou) vyskytovala medvedica, ktorá dostávala potravu od turistov a pracovníkov hotela, a často sa kŕmila odpadkami. Situácia zašla tak ďaleko, že medvedica zranila turistov, ktorí odpočívali v stane (Rigg a Adamec 2007). My sme sa však ani po 20 rokoch nepoučili," pripomína Hletko.

"Dnes už nie je cesty späť. Situácia na Trangoške sa môže zhoršovať každým dňom a medveď by si postupom času mohol dokazovať svoju dominanciu voči človeku. Presunúť tohto medveďa na inú lokalitu v rámci Slovenska, by znamenalo presunúť problém na iné miesto. Jeho odchyt a držanie v zajatí, by bolo pre medveďa navyknutého na život vo voľnej prírode doživotným trápením. Medveď bude musieť byť usmrtený. Doplatí na našu, ľudskú ľahostajnosť," upozornil na smutný fakt Hletko, ktorý dodal: "Prosím, nekŕmte medvede a nepribližujte sa k nim za žiadnych okolností. Ohrozujete tak seba aj ostatných a medvede tým odsudzujete na smrť."