Mrazivé zábery z Tatier: Medveď sa rozbehol za deťmi! Ochranári upozorňujú turistov, aby nerobili TOTO

Video, ktoré vzniklo v Nízkych Tatrách naháňa hrôzu, pretože medveď sa na ňom nebezpečne priblížil k turistom. Avšak ochranári upozorňujú, že toto správanie medveďa mohli spôsobiť nebezpečné pohnútky iných turistov, ktorí medvede kŕmia, aby si s nimi urobili selfie.

Verte či nie, ozaj sa to deje. Aj nezodpovední turisti vplývajú na to, že niektoré zvieratá z divočiny strácajú plachosť. "Na sociálnych sieťach sa v poslednej dobe šíria videá, ktoré znázorňujú nebezpečné správanie sa turistov v lese. Fotenie medveďov a natáčanie videí nemusí mať vždy šťastný koniec. Prikrmovanie je navyše zakázané a medvedie jedince, ktoré kvôli tomu stratili svoju prirodzenú plachosť, čaká odchyt a usmrtenie," upozorňuje Ministerstvo životného prostredia SR.

Na začiatok musím povedať že máme nádherné hory a prírodu do ktorej chodíme ako návštevníci, preto ju treba... Posted by TATRY on Wednesday, April 20, 2022

Ochranári upozorňujú, že v Nízkych Tatrách došlo k stretu turistky s medveďom hnedým. "Našťastie, pozornosť šelmy upútal iba batoh ženy. Tá zo stretnutia vyviazla bez zranenia. Medveď pravdepodobne stratil plachosť kvôli doterajšiemu správaniu turistov, ktorí ho prikrmovali len preto, aby si s ním spravili fotografiu. Aj to môže byť dôvodom, prečo medveďa teraz zaujal batoh s potravinami. Podľa vyjadrení Zásahového tímu pre medveďa hnedého, svojím nezodpovedným správaním návštevníci národného parku ohrozujú aj svoje životy a zdravie, aj život medveďa," uviedlo Ministerstvo životného prostredia SR.

Na facebooku sa tiež šíri video skialpinistov, ktorí nakrútili, ako sa v Nízkych Tatrách rozbehol medveď za skupinkou turistov s deťmi. Skialpinisti už tohto medveďa poznajú. "O tomto macovi vie veľa ľudí, ktorí častejšie skialpuju alebo chodia na túru na Ďumbier alebo Chatu M. R. Štefánika, lebo sa tam často motá a neboli sme jediní,čo sme ho stretli," napísal autor videa pre facebookovu skupinu Tatry.

"Väčšina z vás píše ze by sa po... od strachu. Podľa mňa to je chyba. Každý stret s medveďom je úplne odlišný, je tam kopa faktorov. Mali sme to šťastie že sme natrafili na mladého zvedavého maca, ktorý nebol agresívny. Zvrat v pokojnej situácii nastal, keď turisti začali od neho utekať, automaticky sa za nimi rozbehol. Keď som od neho odchádzal, tiež sa trochu za mnou rozbehol. Bral som ho s rešpektom, ale nedal som mu najavo strach, nemal som dôvod. Možno si niektoryí povedia, že sme sa hrali na veľkých frajerov, ale nieje to tak. V tom čase tade išlo viacero turistov s deťmi, ktorých sme upozorňovali a zatiaľ sme "zabávali" maca aby mohli v kľude prejsť, lyže sú dosť rýchle ale detský beh určite nie," napísal svoju skúsenosť turista, ktorý nakrútil video.

"Ľahko dostupná a vysoko energetická potrava zmení správanie zveri, čím sa stáva nebezpečenstvom pre ľudí. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) dlhodobo upozorňuje na problém nelegálneho vnadenia a prikrmovania. V tejto veci aktívne koná Zásahový tím pre medveďa hnedého Štátnej ochrany prírody SR, ako aj Slovenská inšpekcia životného prostredia," upozorňujú ochranári.

Ochranári zároveň radia, čo urobiť, v prípade, že naozaj v prírode dôjde k stretu s touto šelmou: "Túžba po spoločnej fotografii či videonahrávky so šelmou, akou je aj medveď hnedý, sa môže vypomstiť. Ochranári apelujú na návštevníkov lesov, aby nepodceňovali riziko stretu s medveďom, aby sa k nemu nikdy nepriblížili a pohybovali sa iba po vyznačených chodníkoch. V prípade nečakaného stretnutia namiesto vyhotovenia fotografie či videa, je najlepšie vzdialiť sa opačným smerom, potichu a pokojne, pretože v prípade úteku by medveď mohol turistu pokladať za unikajúcu korisť."