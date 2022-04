Martinove fotky vás prinútia zamyslieť sa: Namiesto modeliek mu pózujú kopy smetí!

Spojil dokopy svoje dva koníčky a odovzdáva dôležitý odkaz! Bratislavčan Martin Šopinec (34) sa venuje netradičnej záľube. Fotí odpadky takým spôsobom, že vyzerajú ako skutočné umelecké diela.

Niekedy ho stojí veľa úsilia dostať sa ku kvalitným záberom. Mladý fotograf však chce týmto spôsobom upozorniť na dôležitosť separovania odpadu. Zamýšľa sa dokonca aj nad tým, že by zo svojich fotiek urobil výstavu a ukázal ich tak očiam verejnosti.

Fotografovanie je Martinovou záľubou už 12 rokov. Okrem toho vyštudoval ekonómiu a po škole sa dva roky venoval odpadovému hospodárstvu a tu sa začal vyvíjať jeho vzťah k niečomu, čo ostatní možno považujú za odpudivé.

„Zavádzal som triedený zber v zaostalých miestach po Slovensku. Popud na fotenie odpadu vznikol tak, že som v minulosti fotil aj pre firmu, ktorá odváža odpad. Počas koronakrízy som si vymyslel projekt Dlhá cesta bratislavského odpadu. V rámci neho som začal fotiť miesta v Bratislave, kde sa odpad nachádza,“ vysvetľuje Martin s tým, že množstvo ľudí v skutočnosti ani nevie, ako reálne hromady smetí vyzerajú. Chcel preto jednoduchým spôsobom Bratislavčanom ukázať, ako sa s odpadom nakladá a aké je dôležité triediť ho.

Jeho fotky poskytujú reálny pohľad na hromady smetí, ako vyzerajú, keď sú správne vyseparované. „Rôzne suroviny sa dajú pri vhodnom spracovaní opätovne použiť,“ hovorí Martin. Okrem „pekného“ odpadu však fotí aj nelegálne skládky, aby ukázal kontrast. Občas sa pri zhotovení fotky poriadne zapotí.

„Dostať sa do spaľovne tak, aby vznikla dobrá fotografia, bolo náročné. Bol som až úplne dole, na mieste, kde sa zhadzuje odpad. Musel som mať všetko dopredu dohodnuté,“ opisuje fotograf ťažkosti pri fotení. So svojou záľubou sa zatiaľ veľmi nechválil, no postupne to chce zmeniť. Zo svojich fotiek chce čoskoro urobiť výstavu.