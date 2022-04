Tvrďasi sa nahrnuli do nemocnice s jediným cieľom: Pozrite sa, čo v Levoči urobili motorkári!

Urobili dobrú vec. Skupina motorkárov v Levoči neváhala ani sekundu a darovala najvzácnejšiu tekutinu, ktorá zachraňuje životy.

Levočskí motorkári prišli do nemocnice darovať krv. Spolu sa odvážilo darovať vzácnu tekutinu až 34 ľudí, pričom nemocnica prijala krv od 31 z nich. „Chceli by sme sa poďakovať najmä levočskému klubu motorkárov Nordic Eagles, ktorí nás podporili a prišli s množstvom svojich členov a priateľov z radov motorkárov. Niektorí darovali krv po prvýkrát. O to viac si vážime ich odvahu a dobrý skutok za to, že prispeli svojou kvapkou, “ hovorí primár Hematologicko-transfúziologického oddelenia MUDr. Rastislav Osif.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Spolu od motorkárov natieklo až 15 500 ml krvi.„Začiatok motorkárskej sezóny je výborná príležitosť pre darovanie krvi. Cítime sa ako zraniteľná skupina, čo sa týka účastníkov cestnej premávky, a preto sme sa opätovne rozhodli darovať krv. Dnes sme privítali nielen členov nášho klubu, ale aj ďalších priateľov z iných klubov z Popradu, Spišskej Novej Vsi, Kežmarku a Ružomberka. Každý dostane tematické tričko a neskôr všetkých privítame v priestoroch našej klubovne s občerstvením. Sme radi, že sme mohli dobrým skutkom privítať jar, veľkonočné sviatky a motorkársku sezónu,“ hovorí Martin Soják, prezident levočského motorkárskeho klubu Nordic Eagles.